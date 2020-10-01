مواجهات واعتقالات خلال حملة اقتحامات إسرائيلية للضفة والقدس

وذكرت مصادر فلسطينية، أن "قوات الاحتلال واصلت اعتقالاتها اليومية للمواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، وداهمت منازلهم وخربت محتوياتها".

وقال، مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني: "إن قوات الاحتلال اعتقلت 29 مواطنًا فلسطينيًّا بينهم صحفي، خلال حملة مداهمات بالضفة والقدس فجرًا".

وأضاف: "تخلل اقتحام الاحتلال، تفتيش العديد من المنازل والعبث بمحتوياتها، فيما تم اعتقال عدد من المواطنين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد الجنود والمستوطنين".

ويشن الجيش الإسرائيلي، حملات اعتقالات واقتحامات بشكل يومي، ويتخلل هذه الاقتحامات مواجهات مع الفلسطينيين.

(ع م)

ANHA