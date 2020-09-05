مواجهات في الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يصيب شقيقين ويعتقلهما

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية، أن أن " قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت مخيم جنين من عدة جهات، وحاصرت منزلًا، ثم فجرت بوابته بالقنابل اليدوية، ما أدى إلى إصابة الشقيقين أحمد ومحمد الجدعون، وكلاهما في العشرينات من العمر، وكانا ينامان في ساحة المنزل".

وذكرت الوكالة، أن أحد الشقيقين أُصيب بجروح خطيرة، ونقلت عن والدهما قوله: إن رؤيته لنزيف الدم من أبنائه "كان مهولًا، فمحمد كان ينزف من خاصرته حتى قدميه، بينما أصيب أحمد في رقبته"، فيما لم تعرف العائلة تفاصيل وضعهما الصحي.

وأشارت مصادر فلسطينية محلية، إلى "أن وحدة إسرائيلية خاصة وقوة عسكرية مساندة اقتحمت مخيم جنين، واندلع على إثر ذلك مواجهات بين الشبان والجنود".

ومساء أمس الجمعة، أصيب 3 عمال فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عودتهم من مكان عملهم داخل إسرائيل، قرب بلدة حبلة في محافظة قلقيلية.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع "إصابة 3 عمال، اثنان منهما أُصيبا برصاص الاحتلال في القدم، وواحد في الفم، حيث تم تقديم الإسعاف لهم ونقلهم إلى المستشفيات".

وفي وقتٍ سابق من يوم أمس، أُصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق نتيجة إطلاق الجيش الإسرائيلي الغاز بكثافة لقمع المسيرة الأسبوعية التي تنطلق في قرية كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية.

(ع م)