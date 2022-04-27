مواد اقترحت للجنة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا في اجتماع الدرباسية

ناقشت اليوم الأربعاء لجنة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، مع شرائح مجتمعية مختلفة في ناحية الدرباسية بمقاطعة الحسكة، بنود ومواد مسودة العقد الاجتماعي، عبر اجتماع انتهى بحمل اللجنة لجملة من المقترحات والتوصيات التي تقدم بها المشاركون في الاجتماع.

وعقد الاجتماع الذي يعد الرابع من نوعه في مقاطعة الحسكة بشمال وشرق سوريا مع مجالس ومؤسسات المقاطعة، بهدف مناقشة مسودة العقد قبل عرضه على التصويت في المجلس العام بالإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا.

وحضر الاجتماع الرؤساء المشتركون للمجالس والبلديات في ناحية الدرباسية، والبلدات التابعة لها، والرؤساء المشتركون للمؤسسات التابعة للإدارة الذاتية في الناحية، والرؤساء المشتركون للكومينات.

وبدأ الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة المصغرة لصياغة العقد الاجتماعي، إلهام مطلي، أكرم حسو، ثابت الجوهر، بقراءة ديباجة مسودة العقد الاجتماعي، التي لا تزال تعدل وتصاغ.

وعقّب المشاركون في الاجتماع عبر مداخلات على بنود ومواد مسودة العقد، وتقدموا بمقترحات بعد انتهاء اللجنة من قراءة كل مادة على حدة، وتقاطعت الآراء والمقترحات حول ضرورة ذكر مادة تدعو لأن يكون تحرير المناطق المحتلة في شمال وشرق سوريا، من الأولويات إلى جانب المادة 25 التي تتحدث عن الدفاع، وتغيير اسم المجالس المدنية إلى هيئات بما يخص الواقع التنظيمي الجديد لتنظيم المجتمع.

ومن المقترحات أيضاً إيلاء الأهمية بشكل أكبر وزيادة نسبتها بشكل أكبر في التمثيل المجتمعي، في معرض مداخلات المشاركين على مادة تمثيل المرأة، والدفع نحو تثبيت مواد خاصة بالاستثمار الزراعي في المنطقة على اعتبار أغلب المناطق في شمال وشرق سوريا تعتمد على الزراعة، إلى جانب المادة 59 التي تتحدث عن الاستثمار في المشاريع العامة والخاصة.

ودونت اللجنة جميع المقترحات الهامة التي تقدم بها المشاركون، لتقدم خلال الفترة المقبلة للجنة صياغة العقد الاجتماعي الموسعة، حسب ما أكده عضو اللجنة المصغرة لصياغة العقد الاجتماع أكرم حسو، في تصريح لوكالتنا عقب الاجتماع.

وأشار أن الهدف من هذا النوع من الاجتماعات هو مناقشة مسودة العقد، مع أكبر شريحة مجتمعية ممكنة، بعد توزيع هذه المسودة على المؤسسات والمجالس، في الإدارة الذاتية، ورفع أكبر قدر ممكن من المقترحات والتوصيات والآراء لمناقشتها مع اللجنة الموسعة لأخذها بعين الاعتبار، قبل تقديم صيغتها النهائية للمجلس العام بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

(أح/أم)

ANHA