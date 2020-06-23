مؤتمر ستار: تركيا تستهدف بذرة تنظيم المرأة

استهدف الاحتلال التركي منزل أحد المدنيّين في قرية حلنج شرق مدينة كوباني مساء اليوم، ممّا أدّى إلى استشهاد 3 نساء بينهنّ زهرة بركل عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات.

وبالخصوص قالت عضوة منسقية مؤتمر ستار لشمال وشرق سوريا رمزية محمد في تصريح خاص لوكالتنا إنّ هجمات الاحتلال التركي ضد حركة وتنظيم المرأة في روج آفا لم تهدأ منذ بداية الثورة، بالرغم من هزيمتها بعد هزيمة لمرتزقة داعش في مدينة كوباني عام ٢٠١٥

واستنكرت رمزية محمد، استهداف الاحتلال التركيّ لعضوات مؤتمر ستار في إقليم الفرات، وقالت إنّ "تركيا تستهدف تنظيم المرأة المناضلة".

وأضافت: "كما استهدفت الثائرات ساكينة جانسز ورفيقاتها على يد الاستخبارات التركية في باريس، وسيفي ورفيقاتها في باكور كردستان، هذه المرة تستهدف زهرة ورفيقاتها في كوباني. إنّ استهداف تركيا لموقع وجود عضوات مؤتمر ستار في كوباني هو استهداف لبذرة العمل التنظيمي للمرأة"

وأردفت، بأنّ هدف تركيا الأساسي هو إبادة الشعب الكردي وارتكاب مجازر وجرائم بحق الشعب للقضاء على وجوده.

وكما انتقدت رمزية محمد صمت القوات الروسية لحدّ الآن وسماحها لتركيا بارتكاب تجاوزات في منطقة توجد فيها نقاط مراقبة لها، وتساءلت: "كيف للاحتلال التركي تجاوز منطقة وجود روسيا دون أن يكون لها علم؟"

وفي الختام عاهدت عضوة منسقية مؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا رمزية محمد بتصعيد وتيرة النضال والانتقام لرفيقات دربهنّ، ومواصلة النضال من أجل الحرية.

(ك)