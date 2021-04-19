مؤتمر ستار: تركيا تسعى لإلغاء قانون 6284 المناهض للعنف ضد المرأة والأسرة

وانسحبت تركيا من اتفاقية اسطنبول رسميًا في 20 آذار المنصرم بقرار من الرئيس التركي أردوغان، وفي هذا الصدد أصدرت منسقية مؤتمر ستار بيانًا إلى الرأي العام.

وجاء في مستهل نصه: "على مرّ السنين لم توقّف الدولة التركية الفاشية حروبها وهجماتها على شعبنا ومؤسساتنا وأحزابنا في شمال كردستان وفي عموم كردستان".

شرعنة

وأضاف "الدولة التركية تُشرعن بالحجج المختلفة هجماتها وجرائمها اللاإنسانية لكسب الرأي الأوروبي من منع اللقاء بالقائد عبدالله أوجلان، والتوغل في الأراضي السورية والتدخل في ليبيا، بالإضافة إلى استخدام الأسلحة الكيماوية أثناء هجومها على سري كانيه وكري سبي، وأسر المقاتلة في وحدات حماية المرأة جيجك كوباني من الأرض السورية والحكم عليها بالمؤبد، فجميعها حرب ضد الإنسانية".

وأردف أنّه "لا تُشرعن أي منظمة حقوقية في العالم هذه الجرائم، خاصةً تلك التي ترتكبها الدولة التركية بحق الشعب ونساء تركيا وباكور كردستان، فمنذ عام 2015 تتعرض البرلمانيات والسياسيات والرئيسات المشتركات للبلديات للتعذيب والحرمان من أبسط حقوقهن في الحياة".

تخوّف

مؤكدًا أنه "في المرحلة الأخيرة وبسبب تخوّف الدولة التركية من تزايد تناقضاتها ومشاكلها الداخلية، ولمنع الديمقراطية والتعددية من أن تصبح نموذجًا، تعمل على طمس صوت ولون الحرية من خلال اعتقال الرئيسات المشتركات للبلديات، والسياسيات والناشطات. ما يعني أن قوة الدولة التركية في الحل من خلال الحوار والنقاش ليست كافية ولا تمتلك الفكر وطرق وأساليب وبدائل للحياة المشتركة والتعددية، وليس من الممكن أن تسمح سلطتها بتحقيق حياة حرة".

إلغاء قانون 6284

وشدّد البيان على أن تركيا "انسحبت من اتفاقية اسطنبول لشرعنة أُسر واعتقال النساء في شمال كردستان وتركيا، وتسعى إلى إلغاء القانون رقم 6284 المناهض للعنف ضد المرأة والأسرة، والذي يشكّل مع اتفاقية اسطنبول ضمانًا لحماية حقوق المرأة".

ومضى البيان قائلًا: "بهذا الشكل تُعتقل النساء بشكلٍ يومي، وفي 12 نيسان اعتقلت 26 امرأة دون معرفة التّهم الموجهة إليهن، كما تم مداهمة جمعية روز، واعتقال بعض أعضاء وأمهات السلام".

إعادة العثمانية

وتابع "تتّضح هذ الممارسات الوحشية من خلال إلغاء القوانين التي تحمي حقوق المرأة والأسرة، وتعني أن الدولة التركية تستخدم كل أنواع العنف الوحشي لحماية العثمانية".

مُضيفًا أن الدولة التركية "ترى على هذا الأساس أن التعذيب بجميع أشكاله وأنواعه من مهمتها الأساسية لعرقلة المشروع الديمقراطي والمساواة بين الجنسين. لأنهم يعلمون أن المشروع الذي تكون فيه المرأة أساسًا ناجحًا لا يتعرض فيه أي أحد للظلم، على أساس تحقيق المساواة، وعدم السماح للديكتاتوريات بتكرار تاريخها، وضمان حياة آمنة لجميع المجتمعات".

مؤتمر دولي

ودعا مؤتمر ستار "جميع المنظمات الحقوقية والنسائية والدولية للتدخل بشكلٍ عاجل في وضع تركيا، والتحقيق في قضية الاعتقال التعسفي للبرلمانيين ورؤساء البلديات والشعوب التواقة للحرية. كما ندعو جميع المنظمات النسائية لإيقاف الظلم ضد النساء بصوتٍ وموقفٍ واحد"، مشدّدًا على تصعيد نضال المرأة من أجل مشروع الأمة الديمقراطية في شمال وشرق سوريا.

واختتم مؤتمر ستار بيانه داعيًا جميع النساء في كردستان إلى لعب دورهن الأساس في تحقيق مؤتمر دولي، حتى نكون صوتًا وقوةً لحماية جميع النساء".

(س و)

ANHA