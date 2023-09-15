مؤتمر ستار: تحشيد القوات في برادوست يخدم الاحتلال التركي

وأصدر مجلس مؤتمر ستار بياناً بصدد إقدام الحزب الديمقراطي الكردستاني على حشد قواته في منطقة سيدكان التابعة لمناطق برادوست في جنوب كردستان.

وجاء في نص البيان:

في ظل هذا الظرف الحساس الذي يمر به شعب المنطقة وخاصة الشعب الكردي، والمقاومة التاريخية التي خاضها شعبنا، وفي هذه المرحلة التي حققنا فيها مكتسبات عظيمة بنضال ودماء وعرق الشهداء، حيث بذلت أجزاء كردستان الأربعة وجميع المكونات تضحيات عظيمة. وفي الوقت الذي تنامت فيه آمال وطموحات شعبنا بالحل اعتماداً على قوته. فإن العدو المحتل يسعى إلى القضاء على الشعب الكردي ويمارس سياسة الإبادة الجماعية ضدنا.

إن التوتر الذي ظهر في جنوب كردستان في سيدكان بمنطقة برادوست يخدم دولة الاحتلال التركية، فالهدف ليس القضاء على مقاتلي الحرية، بل إنه يعرض كل مكتسباتنا للخطر، خاصة في إقليم كردستان. إن الهجمات التي تفتعلها بعض الأطراف التي تخدم العدو، تسعى إلى افتعال حرب داخلية، الأمر الذي سوف يقضي على مكتسباتنا.

إننا في مؤتمر ستار ندين هذه الهجمات والمساعي، وندعو الشعب الكردي في كافة أجزاء كردستان وخارجها، وجميع شعوب المنطقة من أحزاب ومثقفين ووطنيين وكافة النساء، إلى الوقوف ضد هذه التصرفات التي تخدم العدو المتمثل بدولة الاحتلال التركية، ارفعوا صوتكم وأظهروا موقفكم بوضوح ضد هذه التصرفات. حتى نتمكن من إفشال هذه المساعي.

إن كريلا الحرية هم أبناء النار والشمس، حماة الشعب والإنسانية".