مؤتمر ستار: نهنئ العيد ونأمل أن يكون عاماً مليئاً بالسلام والخير والمحبة

وجاء ذلك في بيان أصدرته المنسقية بحلول عيد الفطر.

ونص البيان:

نتقدم بالتهاني للمجتمع الإسلامي والعالم بحلول عيد الفطر، وبهذه المناسبة الفضيلة نأمل أن يعم الخير والسلام على العالم أجمع.

شهر رمضان من الأشهر الفضيلة لدى المجتمع الاسلامي، وهو شهر الخير والتآلف بطقوسه الخاصة، ولكن في هذا العام اختلفت ظروف الصيام عن الأعوام السابقة نتيجة انتشار وباء كورونا، حيث تم إيقاف بعض الطقوس الدينية حرصاً على سلامة الشعب، مع الاستمرار في مد يد العون والخير، والشعور بمعاناة أهلنا المُهجّرين قسراً من ديارهم نتيجة الاحتلال التركي لأراضيهم، ليعيشوا أقسى ظروف الحياة في المخيمات.

كما نتوجه بالشكر لكل من ساهم معنا في حملة الفطر للتخفيف من معاناة أهلنا المُهجّرين قسراً .

مرة أخرى نبارك عيد الفطر على أمل أن يكون عاماً ملؤه السلام والخير والمحبة.

(س و)

ANHA