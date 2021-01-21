مؤتمر ستار: مشروع الإدارة الذاتية أطروحة لحل كافة أشكال التعصب وحل الأزمة السورية

وجاء ذلك عبر بيان كتابي أصدرته منسقية مؤتمر ستار بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لتأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، وقالت فيه:

"بمناسبة الذكرى السابعة على تأسيس مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة نحن كتنظيم مؤتمر ستار نهنئ شعبنا وإدارته الذاتية في ذكرى تأسيسه، حيث انتهجت هذه المنطقة نهج الخط الثالث ومشروع الأمة الديمقراطية المطروح من قبل سفير السلام.

يُقدم هذا المشروع كأطروحة لحل كافة أشكال التعصب الديني والقومي والمذهبي والعرقي والجنسي، ليس فقط لحل الأزمة في سوريا بل لحل كافة التناقضات على مستوى الشرق الأوسط.

مشروع الإدارة الذاتية التي تتخذ من إرادة الشعب أساساً في إدارته اللامركزية والديمقراطية. ليجد الشعب نفسه صاحب القرار ويتخذ على عاتقه مسؤولية الدفاع عنها وحمايتها. لذا هذا هو المشروع الأمثل للخروج من أزمة سوريا ومحاربة كافة أشكال الاستبداد والاستعباد والدكتاتورية.

ولضرب هذه المكتسبات تعمل قوى عديدة عسكرياً وسياسياً و من خلال شن حرب خاصة بهدف خلق النزاعات والنعرات الطائفية والقومية للحيلولة دون إتمام المشروع الديمقراطي ،لذا لا بد لنا من الحماية الذاتية فكرياً و جسدياً والتضامن والتعاضد للوقوف في وجه كافة التحديات ، و ليصبح مشروعنا الديمقراطي نموذجاً ليشمل سوريا كافة ويخرجها من أزمتها التي طال أمدها".

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ANHA