مؤتمر ستار: ليلى آغري كانت نجمة في تاريخ نضال المرأة

وأصدر مؤتمر بيانًا بصدد استشهاد عضو اللجنة القيادية، ليلى آغري (فيليز أصلان) في غارة جوية على مناطق الدفاع المشروع "مديا" في حزيران الفائت.

البيان أشار إلى أن استشهاد "عضوة اللجنة القيادية لمنظومة المرأة الكردستانية ليلى آغري يعدّ بمثابة عهد على أن نساء العالم سوف يتحررن، وأن الكرد سوف ينالون الحرية في الشرق الأوسط".

وأضاف البيان "إن مسيرة الرفيقة ليلى آغري تمثل مسيرة حياة وشخصية ثورة المرأة، ويمكن تعريف مسيرة ليلى آغري من خلال مقولة القائد "إذا لم تتحرر المرأة لن يتحرر المجتمع".

وجاء في بيان مؤتمر ستار أيضًا "إن المرأة الكردية وجهت ضربة تاريخية للاستعمار من خلال النضال الدؤوب، وهي بهذا حققت ثورة المرأة المظفرة، وكان لشخصية ليلى آغري دور تاريخي في تحقيق هذه الثورة، لقد كانت قيادية في الميدان العسكري، وفي ميدان الجنولوجيا أبدعت من الناحية الفكرية، وفي الميدان الاجتماعي أسست مجتمع الحياة الحرة. في كل مكان وجدت فيه الرفيقة ليلى كان ذلك يجسد التنظيم والحياة الرفاقية والنضال الدؤوب".

وتابع البيان "كانت نجمة في تاريخ نضال المرأة، وجبلًا شامخًا لا ينحني في ميدان ثورة المرأة، لقد رأيناها عاشقة للوطن والحياة والروح الرفاقية، كانت صديقة ورفيقة لنساء العالم ونساء كردستان، نحن لم نفقدها، هي لم تغادرنا أبدًا، بل تعيش معنا من خلال فكرها وشخصيتها".

مؤتمر ستار استذكر في ختام بيانه الشهيدة ليلى آغري، وجدد العهد على مواصلة النضال حتى "تحقيق الحياة الحرة للنساء وبناء وطن حر".