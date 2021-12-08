مؤتمر ستار: هجمات تركيا على روج آفا وشنكال يعني رفضه للمشروع الديمقراطي

استنكرت منسقية مؤتمر ستار في روج آفا، خلال بيان، أصدرته اليوم الأربعاء، هجوم الاحتلال التركي الأخير على قضاء شنكال، والذي طال الرئيس المشترك لمجلس الإدارة الذاتية في شنكال، مروان بدل.

ظهر أمس الثلاثاء، استهدفت طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي سيارة الرئيس المشترك لمجلس الإدارة الذاتية لشنكال، مروان بدل، في ناحية خانسور، الذي استشهد على الفور، فيما نقل طفلاه اللذان كانا برفقته إلى المستشفى.

وأكد بيان مؤتمر ستار أن هجمات الاحتلال التركي لم تتوقف منذ بداية ثورة روج آفا وتأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية، ولا تزال تواصل هجماتها، واستهدافها لقيادات مشروع الإدارة الذاتية.

وأشار البيان إلى أن هجمات الاحتلال التركي ينفذ أمام أنظار العالم، ولكن للأسف عندما تُشن هذه الهجمات على الشعب الكردي ومشروعه، فإن منظمات حقوق الإنسان والقوى الدولية تنتهج صمتاً مريباً.

وأوضح البيان أن الهجوم الذي طال الجد والشخصية الوطنية الشهيد يوسف كلو، وحفيديه في الـ 9 من تشرين الثاني المنصرم، قد شن للهدف ذاته، مشيراً إلى أن الشعب الإيزيدي الذي قرر أن ينظم نفسه بنفسه وأن يدافع عن نفسه أمام أي حملات إبادة أخرى، وأن يؤسس إدارته الذاتية وجيشه وقوته الأمنية الخاصة يواجه آلة القتل يومياً.

ورأى البيان أن الهجوم الذي طال شخص الشهيد مروان بدل خوديدا، يعني أن الدولة التركية لا تقبل مشروع الإدارة الذاتية، وأن لديها مخاوف من انتشار الفكر الديمقراطي، لذا تريد من هجماتها هذه زرع الخوف في قلوب الشعب.

وحمّل بيان منسقية مؤتمر ستار الدولة العراقية وحكومة باشور كردستان مسؤولية الهجوم، وسماحهما باستخدام الاحتلال التركي الأجواء لشن هجماتها على المنطقة، مؤكداً أن "استشهاد قيادينا يعزز من إصرارنا وقوتنا من أجل الثأر وإنجاح مشروع الإدارة الذاتية".

(ر)

ANHA