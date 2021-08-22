مؤتمر ستار:  على شعبنا الوقوف في وجه المحتل بشتى الوسائل والأساليب

استهدفت طائرة مسيّرة للاحتلال التركي في الـ 19 آب الجاري، سيارة القيادي فيYPG ريناس روج، ما أدى إلى استشهاده، وفي اليوم نفسه، نفذ الاحتلال هجوماً جوياً استهدف مقر علاقات مجلس تل تمر العسكري، استشهدت خلاله عضوة المجلس العسكري لوحدات حماية المرأة YPJ والمجلس العسكري لقوات سوريا الديمقراطية، سوسن بيرهات، والمقاتلين عكيد كركي لكي، روبار حسكة، سيف الله أحمد، بالإضافة إلى جرح ثلاثة آخرين.

ووسع الاحتلال التركي هجماته لتطال تل تمر وزركان وعين عيسى وريف منبج ومقاطعة الشهباء وناحيتي شرا وشيراوا في عفرين المحتلة.

وتنديداً بهذه الهجمات أصدرت منسقية مؤتمر ستار، بياناً كتابياً إلى الرأي العام.

ونص البيان كالتالي:

"في الوقت الذي كنا نسعى فيه جاهدين ونبذل قصارى جهودنا لإحلال الأمن والسلام في مناطق شمال وشرق سوريا للوصول إلى التقارب في صفوف الحركة الكردية والنقاش الدولي حول الاعتراف بالإدارة الذاتية الديمقراطية والسمو بتجربة الإدارة الذاتية كتجربة ديمقراطية فريدة من نوعها ونموذجاً يضمن لكل المكونات والأديان حماية حقوقها والقيام بواجباتها في ظل هذه الثورة التي ساندت جميع الشعوب المضطهدة واكتسبت مساندة ومؤازرة من الشعوب التواقّة للحرية، تسعى الدولة التركية جاهدةً بكل ما لديها من وسائل حربية وتقنية إلى الهجوم على مناطق شمال وشرق سوريا وشنكال أيضاً.

حيث قصفت في الفترة الأخيرة ناحية زركان، وراح ضحيته أطفال ونساء والعديد من الجرحى، وخلّف الكثير من الدمار في ممتلكات المدنيين".

سوسن بيرهات كرّست حياتها لخدمة للوطن

وأضاف البيان "كما قصفت بالطائرات المسيّرة مركز علاقات قوات سوريا الديمقراطية في ناحية تل تمر، وراح ضحيته ٤ شهداء من خيرة قياديينا ومناضلينا، وبينهم القيادية في وحدات حماية المرأة YPJ والتي كان لها باع طويل في حماية شعبها وبلادها".

وتابع "الشهيدة القيادية سوسن بيرهات من مواليد مدينة عفرين، كرست حياتها في سبيل خدمة وطنها وكانت السباقة في حماية كوباني، عفرين، سري كانيه وجميع المناطق التي تعرضت للاحتلال وإرهاب داعش والدولة التركية".

وزاد البيان "وسبق أن كان القصف مستمراً على القرى، حيث تسعى الدولة التركية والفصائل الموالية لها عن طريق هجماتها إلى تحقيق هدفها في نشر الرعب بالمنطقة وتهجير السكان وإفراغها من سكانها الأصليين".

ودعا مؤتمر ستار "كافة شعبنا في شمال وشرق سوريا للنزول إلى الشوارع والوقوف في وجه المحتل بشتى الوسائل والأساليب"، مطالباً الدول الضامنة والراعية في المنطقة وخاصةً روسيا وأميركا بإظهار موقفها حيال الهجمات اللاأخلاقية التي تحصل بحق شعبنا.

كما دعا الحكومة السورية إلى "إبداء موقفها حيال الهجمات التي تطال الأراضي السورية وتحقق أحلام العدو والمحتل التركي".

واختتم مؤتمر ستار بيانه بالقول "نترحم على شهدائنا ونعزي أنفسنا وشعبنا وذويهم ونتمنى الشفاء العاجل لجرحانا وإحلال الأمن والسلام".

(س و)

ANHA