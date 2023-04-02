مؤتمر ستار: اتخِذوا إجراءات لإسقاط نظام إمرالي

أصدر مجلس مؤتمر ستار، اليوم، بياناً كتابياً بمناسبة ميلاد القائد عبد الله أوجلان الذي يصادف 4 نيسان/إبريل.

واستُهلّ البيان بتحية، مقاومة القائد عبد الله أوجلان لنظام التعذيب في إمرالي وتجديد العهد باتباع نموذجه، بمناسبة 4 نيسان.

وتابع البيان مشيراً إلى موقف لجنة مناهضة التعذيب حيال العزلة المشددة على القائد أوجلان وقال: "بُني نظام إمرالي متعدد السياسات من أجل إبعاد الإنسان عن بناء المجتمع والتاريخ والإنسانية، ويجري متابعته دائماً من قبل القوى الدولية المتآمرة التي تنتهج سياسات جديدة في هذه العملية، وأبرز وأوضح دليل على هذا هو؛ عدم إدلاء لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية بأي تصريحٍ بشأن زيارتها لإمرالي خلال شهر أيلول عام 2022 على الرغم من محاولات وإصرار الرأي العام والقائد آبو.

قالت اللجنة في تقريرها "لقد زرنا إمرالي" إلا أنها لم تكشف عن أي معلومات صحيحة وأكيدة عن القائد عبد الله أوجلان وعمر خيري كونار وويسي آكتاش وهاميلي يلدرم.

هناك اهتمام خاص بالمعلومات المتعلقة بالمعتقلين وعملهم وأنشطتهم الاجتماعية وعلاقاتهم بالعالم الخارجي، لكنهم لم يقدّموا أي توضيح للرأي العام أو يضعوا حدّاً لمخاوفنا وشكوكنا، وحسب تقرير لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية لم تكن زيارة إمرالي ضمن برنامجها، بل كانت زيارة خاصة. وعلى الرغم من كل ذلك لم تتطرّق اللجنة إلى هذا الموضوع أو تقيّمها، لا بعد الزيارة ولا في تقريرها الرسمي، وهذا ما يزيد من قلقنا ومخاوفنا.

وهذا انتهاك لكافة القوانين الدولية والأخلاق والضمير الإنساني، حيث تنتهج القوى الدولية المتآمرة سياساتها هذه حيال الشعب الكردي وكافة شعوب الشرق الأوسط في شخص القائد آبو، إن إنكار دور وهوية القائد آبو الذي سُخّر للمجتمع والإنسانية، يعني الخوف من قوته وتأثيره وقيادته".

وتابع البيان مشيراً إلى عدم إجراء أي لقاء في إمرالي خلال العامين الأخيرين وعدم ورود أي معلومات عن القائد أوجلان والمعتقلين الثلاثة الآخرين فيه وقال: "على الرغم من أنه يحق للقائد وباقي المعتقلين في إمرالي الالتقاء بمحاميهم وأسرهم؛ بحسب معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية والقانون الدولي، إلا أن زيارة لجنة مناهضة التعذيب التي أُجريت في أيلول 2022 هي أول زيارة معروفة وجرى إبلاغ الرأي العام بها، خلال العامين الأخيرين، وعلى الرغم من الجدل الحاصل عن أن القائد آبو لم يخرج للقاء، إلا أن اللجنة لم تدلِ طوال الأشهر الستة الماضية بأي تصريح للرأي العام ، وهذا مخالفٌ تماماً لمهمة اللجنة وهي "مناهضة التعذيب" كما أنّه غير قانوني.

يقولون في التقارير إنّهم زاروا إمرالي فحسب، لكنهم لا يتحدثون عن ملاحظاتهم وتوقعاتهم وهذا يثبت أن لجنة مناهضة التعذيب هي جزءٌ من نظام التعذيب والعزلة في إمرالي".

وفي سبيل إنهاء العزلة المطلقة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، دعا مؤتمر ستار المرأة، الشبيبة والأصدقاء والرأي العام الديمقراطي أجمع إلى القيام بفعاليات ديمقراطية للضغط على لجنة مناهضة التعذيب بخصوص تقريرها وأوضح "ناضلوا ضد هذا الظلم والانتهاك القانوني، بالطرق القانونية والفعاليات الديمقراطية ومن خلال الإعلام. يجب التحذير أكثر وإجبار لجنة مناهضة التعذيب والمؤسسات المعنية في أوروبا على اتخاذ إجراءات لإسقاط نظام إمرالي.

ندعو الجميع بمن فيهم المناضلات والحقوقيات والمؤسسات القانونية وفي مقدّمتهم جميعاً أهلنا وأصدقاؤنا في أوروبا إلى الاحتجاج على موقف لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية هذا، ولوضع حدّ لهذا الموقف ندعو إلى القيام بمساعٍ وجهود ديمقراطية، وسنخوض المقاومة والنضال ضد العزلة المشدّدة والمطلقة في إمرالي بشكلٍ حازم وبلا هوادة، وسنسقط نظام إمرالي الذي يشكّل وصمة عارٍ على جبين الإنسانية".

(ر)