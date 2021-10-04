مؤتمر ستار: استخدام الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية دليل على فشله الذريع

يشن جيش الاحتلال التركي هجمات على مناطق باشور كردستان بهدف الإبادة، وبعد فشله في احتلال المناطق التي يقاوم ويناضل فيها الكريلا، بدأ باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، وحتى الآن لم تتدخل أي منظمة لردعه.

وكشف مركز الدفاع الشعبي (NPG) أن الاحتلال التركي يستخدم أسلحة كيماوية جديدة محظورة بموجب القانون الدولي، ودعا إلى التحرك فوراً والوقوف في وجه جرائم الاحتلال التركي.

هذا، وعلقت الناطقة الرسمية لمؤتمر ستار في روج آفا، رمزية محمد، خلال لقاء أجرته وكالتنا معها، على هذه الهجمات، ودعت بدورها المجتمع الدولي إلى التحرك ضد تركيا لوقف هجماتها.

وقالت رمزية محمد عن المقاومة التي تبديها قوات حركة حرية كردستان ضد جيش الاحتلال التركي في جبال كردستان، إنها محل فخر واعتزاز لعموم الشعب الكردي، وتابعت: "مقاتلو حركة الحرية الذين يقاومون ويناضلون يجابَهون اليوم بهجمة شرسة، وعلى الرغم من ذلك تتوالى هزائم جيش الاحتلال على أيديهم، فالاحتلال سبق وأن هزم في زاب وحفتانين وغاري، جاؤوا سيراً على الأقدام وعادوا محمولين على الأكتاف".

وعن استخدام جيش الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية والمحظورة دولياً ضد مقاتلي حركة حرية كردستان، بيّنت رمزية أنه كان يتوقع جيش الاحتلال التركي أن يقضي على حركة الحرية لكنه فشل من جديد، لم تعد تركيا تتحمل الهزائم، وأصبحت على دراية أنها لن تستطيع القضاء على هذه الحركة لذلك توجهت إلى استخدام الأسلحة الكيماوية، على الرغم من أنها محرمة دولياً، لكن الاحتلال التركي يستخدمها.

مقاتلون يواجهون الهجمات الشرسة بإرادتهم

وأوضحت رمزية أنه على الرغم من استخدام تركيا هذه الأسلحة المحظورة، إلا أن المقاتلين في الجبال يجابهون هذه الهجمة الشرسة بإرادتهم، فاليوم يسطّرون أروع الملاحم ضد قوة في الناتو، وقالت: "نحن في حركة المرأة نرى القوة في هذه الانتصارات".

ونوّهت رمزية أنه لولا وجود مقاتلي حركة حرية كردستان، ووحدات حماية المرأة وقوات سوريا الديمقراطية لما "استطعنا تحقيق كل هذه المكتسبات، فالكريلا من الشعب، والشعب هو كريلا، وثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا جاءت بفضل ونتاج مقاومة حركة حرية كردستان ومقاومة وحدات حماية المرأة وقسد".

وعن موقف مؤتمر ستار من الهجمات التركية على باشور كردستان، قالت رمزية محمد إن كل المنظمات والحركات ومؤسسات المرأة تقف إلى جانب نضال ومقاومة الكريلا، "نعمل ونناضل لإيصال صوتهم إلى العالم". وأكدت أنهم سيقفون في وجه كل من يحاول الوقوف إلى جانب جيش الاحتلال والقتال معه، كذلك الذين يغضون النظر عن هجماتها.

استخدم المحتل التركي الأسلحة الكيماوية في سري كانيه أيضاً

وأشارت رمزية محمد إلى اقتراب الذكرى السنوية الثانية لاحتلال مدينتي سري كانيه وكري سبي، مبينة أن الاحتلال التركي استخدم الأسلحة المحرمة دولياً هناك أيضاً، هذه الأسلحة يتم استخدامها ضد الشعب الكردي وأمام أنظار الجميع دون أن يحرك أحد ساكناً.

وعن الصمت المريب الذي يجتاح المنظمات الإنسانية والدولية حيال استخدام جيش الاحتلال التركي لهذا النوع من الأسلحة، دعت الناطقة الرسمية لمؤتمر ستار رمزية محمد المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته وإبداء موقف رافض لما ينتهجه جيش الاحتلال التركي، وقالت: "طالما أن المنظمات الدولية صامتة حيال هذه الهجمات، فيجب أن يظهر المجتمع الدولي موقفه، لوقف تركيا عند حدها".

"الشعوب فقدت الثقة بالمنظمات الإنسانية والدولية"

وخاطبت رمزية محمد المنظمات الدولية الصامتة عن الهجمات التركية، متسائلة: "يتم استخدام الأسلحة المحرمة دولياً ضد مقاتلي حركة حرية كردستان وتبقون صامتين، سابقاً تم استخدامها ضد شمال وشرق سوريا، لذا يتوجب على هذه المنظمات تغطية هذه الهجمات وتقديم الجناة إلى المحاكم الدولية".

وأكدت الناطقة الرسمية لمؤتمر ستار رمزية محمد أن شعب المنطقة فقد الثقة بالمنظمات الإنسانية والدولية، لذلك عليها إعادة النظر في مواقفها والقيام بواجباتها وإعادة الثقة، كما لن يصمت الشعب الكردي وعموم شعوب المنطقة أمام هذه الهجمات.

(ي م)

ANHA