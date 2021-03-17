مؤتمر ستار: علينا الالتفاف حول القائد الذي يناضل من أجل حرية المرأة

أرسل مؤتمر ستار رسالة إلى التنظيمات والمؤسسات الخاصة بالمرأة، وذلك عقب الأنباء التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول تدهور وضع القائد عبد الله أوجلان الصحي.

البيان أشار إلى أن العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، هي حرب خاصة هدفها النيل من إرادة الشعب الكردي، وأن الدولة التركية تنتهك القوانين الدولية والقوانين التركية.

وأضاف البيان: "خلال السنوات الماضية، برزت عدة مخططات تآمرية بحق القائد عبدالله أوجلان من قبل الدولة التركية، والتي أثارت الشكوك حول وضع القائد عبدالله أوجلان. كما حدث في آذار عام 2007، حيث برزت الشكوك بتعرضه للتسمم، وكذلك عام 2020 عندما حدث حريق في جزيرة إمرالي دون معرفة وضعه. وفي الـ 14 من شهر آذار عام 2021، روجت بعض مواقع التواصل الاجتماعي التركية المجهولة أخبارًا تتعلق بصحة السيد عبدالله أوجلان".

وجاء في البيان أيضًا: "إننا في المنظمات النسائية الكردية ونساء شمال وشرق سوريا، نشعر بمزيد من القلق إزاء وضع القائد عبدالله أوجلان، والشعب الكردي لن يستطيع العيش بأمان واستقرار ما لم يتم الكشف عن وضعه".

إن وضعه الصحي يهم جميع أبناء الشعب الكردي، والاستقرار الاجتماعي للشعب الكردي متعلق بأمنه وسلامته، وما تقدم عليه الدولة التركية من اللعب بالمشاعر الإنسانية وبث الرعب والخوف بين المجتمع، يعتبر اعتداءً على سائر أبناء الشعب الكردي".

مؤتمر ستار دعا في بيانه إلى الانتفاضة والالتفاف حول القائد عبدالله أوجلان: "ومثلما انتفض عبدالله أوجلان على الدوام من أجل حقوق النساء، فإن علينا نحن النساء أن نلتف حوله. وإننا نناشد جميع المنظمات الاجتماعية والمناهضة للرأسمالية، وبشكل خاص النساء للتحرك ضد انتهاكاك حقوق الإنسان في تركيا، والضغط على المؤسسات المعنية لتحمّل مسؤولياتها".

وأنهى مؤتمر ستار بيانه بالقول: "إننا نطالب بالكشف عن الوضع الصحي للقائد عبدالله أوجلان، ونطالب بإنهاء سياسات العزلة، والإفراج عن القائد".

(ك)