مؤتمر ستار: الصمت الدولي سبب استمرار الجرائم التركية في المنطقة

أصدر مؤتمر ستار في كلا من مدينة قامشلو وناحية جل آغا، بياناً بصدد استهداف طائرة مسيرة تركيا السبت الماضي لمدينة كوباني، والذي أسفر عن استشهاد ثلاثة مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية، كما شجب خيانة الديمقراطي الكردستاني ورفضه تسليم جثامين شهداء مقاتلي حركة حرية كردستان.

وقرئ البيان أمام مركز مؤتمر ستار في ناحية قامشلو بالحي الغربي، من قبل الإدارية في مؤتمر ستار منيجة حيدر.

استنكر البيان في مستهله هجمات الدولة التركية الفاشية على منطقة كوباني خاصة، وجميع مناطق شمال وشرق سوريا عامة، وبين" وصلت سياسة الدولة التركية القذرة ومن خلال طياراتها المسيرة في الآونة الأخيرة إلى استهداف المدنيين العزل وجرحى الحرب في منطقة كوباني، الذي أدى إلى استشهاد العشرات من أبنائنا، وقد شهدت ومنذ سنين هذه المنطقة مقاومة بطولية من قبل أبنائها البواسل ضد الدولة التركية ومرتزقة داعش".

وتابع البيان " تستمر الدولة التركية بسياسة التهجير والإبادة تجاه أبناء المنطقة بكل مكوناتها، واستخدام الأسلحة الكيماوية والتغيير الديمغرافي. كل هذه الانتهاكات والتجاوزات تحصل أمام أعين العالم أجمع وخاصة المنظمات الحقوقية التي تنادي بحقوق الإنسان فكل ما يحصل في المنطقة هي نتيجة الصمت الدولي".

وناشد البيان جميع المنظمات الحقوقية القيام بواجبها الإنساني والأخلاقي.

ومن جهة أخرى استنكر البيان تواطؤ الديمقراطي الكردستاني مع الدولة التركية في جنوب كردستان" ندين هجمات الدولة التركية في جبال الحرية واستخدامها الأسلحة الكيماوية ضد أبنائنا وخيانة PDK، ومساعدته للعدو ضد إخوتهم الكُرد، واستهدافهم لرفاقنا الكريلا، وأخذ جثامينهم وهذا خيانة كبرى لا تقبلها الأمهات".

وفي خطاب مباشر موجه للديمقراطي الكردستاني، أضاف البيان" عار لهم فليخجلوا من دموع وصرخات الأمهات اللواتي يطالبن بجثامين أولادهن، إين ضمير الإنسانية، الخيانة ومنذ سنوات طويلة مستمرة من قبل PDK ضد الشعب الكردي، ولكن ليعرف الجميع أن قواتنا الكريلا يناضلون بإرادتهم وبفلسفة القائد، ولن يتراجعوا خطوة واحدة فنحن بشعار (المقاومة حياة) بدأنا، وسوف ننتصر".

وعاهد البيان في ختامه بالسير على خطا الشهداء حتى تحقيق النصر.

وفي ذات السياق أصدر مؤتمر ستار في ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو، بياناً استنكر فيه قصف جيش الاحتلال التركي على كوباني وتل رفعت، وقال إن هدف الدولة التركية في استهداف مدينة كوباني هي لضرب أمن واستقرار المنطقة، كون المدينة كانت بداية هزيمة داعش المدعومة من تركيا.

وقرئ البيان من قبل عضوة وقفة المرأة الحرة أمل الحسين، وذلك أمام المركز الثقافي في منطقة الإنعاش بالناحية، وجاء في نص البيان.

تستمر الدولة التركية الفاشية بالقصف المستمر على مناطق في شمال وشرق سوريا بكافة الأسلحة من قصف مدفعي، وطائرات مسيرة مخالفة بذلك كافة الحقوق والدساتير المدونة في حدود الدولة المجاورة.

وأشار البيان إلى إن قصف الدولة التركية لمدينة كوباني وتل رفعت، وكافة مناطق شمال وشرق سوريا كانت تحت إشراف الدول التي تدعي إنها الضامنة في المنطقة، وبعد أخذ الضوء الأخضر منهم ما يؤكد أنهم يهدفون إلى إفراغ المنطقة من سكانها لتسهيل احتلالها من قبل الدولة التركية.

وأوضح البيان أن تركيا استهدفت مدينة كوباني في بداية عام 2015 بهدف احتلالها إلى إنها لاقت مقاومة بطولية من أبناء وبنات المنطقة واستطاعوا تحريرها من رجس الإرهاب، واليوم عادت لتحتلها بتلك الطرق، لكن الشعب الكردي لن يقبل الظلم ولن يقبل بالاحتلال.

وناشد البيان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووضع حد لتلك الانتهاكات وفرض حظر جوي على مناطق شمال وشرق سوريا.

(كروب/آ)

ANHA