مؤتمر ستار: الإدارة الذاتيّة تمثّل أمل الشعوب الداعية للحرية

واستهلّ البيان الصادر عن منسقيّة مؤتمر ستار بالقول: "نهنّئ صاحب فلسفة الأمة الديمقراطية، القائد أوجلان وأرواح جميع الشهداء وكافة العاملين في الإدارة الذاتية وجميع أهالي المنطقة بمناسبة الذكرى السنويّة التاسعة لتأسيس الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة".

وأشار البيان إلى أنّ مشروع الإدارة الذاتيّة قائمٌ على المساواة، العدالة، السلام والمحبة وتابع بالقول: "لعب مشروع الإدارة الذاتيّة دوراً لا مثيل له في سبيل ضمان حقوق المرأة. وتطبيق نظام الرئاسة المشتركة هو أحد تلك النقاط التي بإمكاننا تسليط الضوء عليها. يمكن القول إنّ نظام الرئاسة المشتركة هو من منجزات الإدارة الذاتيّة".

واُختتم البيان بالقول: "في الختام، نتمنى للإدارة الذاتيّة لإقليم الجزيرة التي أصبحت في عامها التاسع الطريق الرائد في توسيع نظام الإدارة الذاتيّة على مستوى شمال وشرق سوريا الدوام في مواصلة المقاومة، ونهنّئها وندعهما. كما نتمنّى لها مواصلة مسيرة النجاحات والانتصارات لخدمة شعوب المنطقة وجميع الشعوب الداعية للحريّة".

(ر)

ANHA