مؤتمر ستار: الاحتلال التركي يستهدف التضامن والوحدة  بين الكرد

أصدر مجلس مؤتمر ستار بياناً ندد فيه بشدة بهجوم دولة الاحتلال التركي على مطار السليمانية في باشور كردستان.

بين المجلس في بيانه أن دولة الاحتلال التركي تشن دائماً هجمات وحشية على كردستان وتستمر بتطبيق سياسة الإبادة ضد البشر والطبيعة والقرى والمدن والمؤسسات.

أوضح المجلس أن دولة الاحتلال التركي سعت من وراء هذا الهجوم إلى استهداف التضامن والوحدة التي تحققت بين الإدارة الذاتية الديمقراطية والاتحاد الوطني الكردستاني YNK . لأنها لا تتحمل هذه المكتسبات ولا تقبل بها.

ناشد المجلس في بيانه مجلس الأمن الدولي للقيام بمسؤولياته تجاه مثل هذه الهجمات ومحاسبة دولة الاحتلال التركي.

وندد المجلس بشدة بالهجوم على مطار السليمانية وطالب مجلس الأمن والمنظمات المعنية بالقيام بمسؤولياتها وواجباتها.

كما ناشد المجلس شعب باشور وروج آفا بعدم الانجرار وراء مخططات الاحتلال التركي. والتضامن والوحدة ورفع مستوى النضال من أجل إنهاء الاحتلال عن كردستان وتحقيق حريتها.