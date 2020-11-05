مؤتمر ستار: على الحزب الديمقراطي الكردستاني الابتعاد عن نهج الدولة التركية

وتتواصل ردود الفعل الرافضة لتصريح الحزب الديمقراطي الكردستاني التي تشير إلى حدوث اقتتال كردي- كردي يصب في مصلحة محتلّي كردستان وفي مقدمتهم تركيا.

وأصدر مؤتمر ستار في العاصمة اللبنانية بيروت بيانًا إلى الرأي العام، أدان فيه مواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني ودعاه إلى التخلي عنها.

وقرئ البيان من قبل هيفا جهاد عضوة مؤتمر ستار في لبنان، ونص البيان:

"شعبنا في باشور كردستان ينحاز إلى الذهنية الوطنية، كما أن هناك ردود فعل ومواقف وطنية متقدمة له، وهو منظّم بمستوى عالٍ من الوعي.

وأدان البيان مواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني وقال: " حدثت ضغوطات اجتماعية قوية في كل مكان وخاصة في جنوب كردستان، وإذا اتخذت الأحزاب السياسية والمثقفون والكتّاب مواقف مشتركة، وتمت دعوة الحزب الديمقراطي إلى النهج الوطني والوحدة الوطنية فإن الأوضاع ستتغير".

لذلك، يجب على الحزب الديمقراطي الكردستاني التخلي عن هذا الموقف الخطير، لأنه سوف يؤدي إلى خسارة الكرد جميعًا، وكذلك خسارة الحزب الديمقراطي الكردستاني والقضاء على جميع الكرد، لذلك يجب عدم تعريض الشعب الكردي مرة أخرى لهذه المأساة.

كما يجب الضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني لإبعاده عن الدولة التركية".

(س و)

ANHA