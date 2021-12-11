مؤتمر ستار: ادعاءات تركيا بانتحار المعتقلة غريب جيزار محاولة لتزييف الحقائق والتهرب من المساءلة

أصدرت منسقية مؤتمر ستار في روج آفا، اليوم السبت، بياناً كتابياً، بصدد مقتل المعتقلة الكردية، غريب جيزار، في أحد سجون الفاشية التركية.

ورفضت المنسقية ادعاءات تركيا بشأن انتحار السجينة الكردية، وقالت: "ادعاء تركيا انتحارها دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل عن كيفية تمكنها من الانتحار داخل الزنزانة، يثير الشكوك داخلياً وخارجياً بشأن ظروف وملابسات الوفاة، فكل هذا يشير إلى انتهاكات حقوق الإنسان، وكل ما يجري في السجون التركية من تجاوزات خطيرة من تعذيب وتنكيل وعمليات قتل التي تطلق عليها السلطات التركية صفة الانتحار ما هو إلا للهروب من المساءلة وتزييفها للحقائق".

وكانت المعتقلة غريب جيزار، قد قالت في وقت سابق لشقيقتها إنها احتجزت في زنزانة، وجردت من ملابسها أمام الحراس وتعرضت للضرب والتحرش، وتركت دون علاج.

وأدانت منسقية مؤتمر ستار في روج آفا سياسة القمع والترويع التي ترتكب بحق المعتقلين في سجون الفاشية، مؤكدة أن الانتهاكات في سجون العدالة والتنمية تجري بشكل ممنهج، وأمام مرأى ومسمع المنظمات الإنسانية التي تغض بصرها عن الجرائم اللا أخلاقية بحق المعتقلين في السجون التركية.

ودعت المنسقية في بيانها، المنظمات المدنية ومنظمات حقوق الإنسان بعدم السماح للسلطات التركية بإخفاء جريمتها والتدخل لإنهاء العنف والتعذيب الممارس بحق المعتقلين والقيام بمسؤولياتها تجاههم.

وأكدت منسقية مؤتمر ستار مواصلتهم النضال من أجل المرأة، وخاصة النساء المعتقلات، وبنفس العزيمة والإصرار، مشددة "سنوصل نضال حرية المرأة إلى كل مكان في العالم".

(س ع/ي م)

ANHA