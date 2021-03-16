مؤتمر ستار يوجه رسالة إلى المجتمع الدولي والجهات المعنية بخصوص وضع القائد أوجلان

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ادعاءات حول تدهور الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان وبهذا الصدد وجه مؤتمر ستار رساله للجهات المعنية كمؤسسات الأمم المتحدة، لجنة مناهضة التعذيب CPT ، والاتحاد الأوروبي. ناشد مؤتمر ستار المسؤولين السياسيين والإداريين للتحرك بمسؤولية والتخلي عن ممارسات التمييز والعزلة القاسية بحق المعتقلين.

وجاء في رسالة مؤتمر ستار:

" نكتب إليكم بمناسبة حزننا الجدي بخصوص الوضع الصحي لقائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان. القائد عبد الله أوجلان ومنذ الـ15 من شباط عام 1999 وحتى 2009 كان محتجز وحيداً في سجن إيمرالي. ومنذ عام 2009 تم احتجاز 5 معتقلين آخرين في سجن إيمرالي.

منذ اعتقاله يعاني القائد من العزلة التي هي بحد ذاتها تعذيب. وفي كل مرة يتم رفض طلبات محاميه للقاء بموكلهم لأسباب غير قانونية. كان اللقاء الأخير بين المحامين والقائد عبد الله أوجلان في سجن إيمرالي في الـ 7 من آب عام 2019 . ومنذ ذلك الوقت لم يتم أي لقاء ولا يعلم شيء عن وضع القائد عبد الله أوجلان أو وضع المعتقلين الخمسة الآخرين.

في الفترات السابقة كانت هناك استفزازات من قبل الدولة التركية بخصوص وضع السيد عبد الله أوجلان كانت تثير القلق بشأن وضع القائد عبد الله أوجلان. كما حصل في آذار عام 2007 حيث كانت هناك شكوك بأنه يتم تسميمه، أو في عام 2020 عندما حصل حريق في سجن إيمرالي ولم تكن هناك معلومات عن حالته. إلى أن ترد معلومات عن وضع قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان لن يستطيع الشعب الكردي العيش بسلام. حالته الصحية متعلقة بحالة الشعب الكردي كافة.

في 14 آذار 2021 نشرت ادعاءات حول الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان على مواقع التواصل الاجتماعي التركية غير المعروفة. كمحاميه الذين أصدروا بياناً وكالشعب الكردي المعتصم في الشوارع منذ يوم أمس ويطالب بتوضيح عن وضعه وإطلاق سراحه نحن كمنظمة النساء الكرد ونساء شمال وشرق سوريا قلقون جداً على وضع القائد عبد الله أوجلان.

هذه الظروف المنافية لحقوق الإنسان التي يعيش فيها القائد عبد الله أوجلان و5 معتقلين آخرين يجب عدم القبول بها. من أجل حل ديمقراطي وسلمي للمشاكل في تركيا والشرق الأوسط عامة فإن حرية القائد عبد الله أوجلان كقائد للشعب الكردي مهمة. صمت المجتمع الدولي يجعله شريكاً في فرض العزلة.

نناشد المؤسسات والمنظمات المعنية للقيام بمسؤولياتها وأداء دورها فيما يتعلق بالوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان وأخذ إرادة الشعب الكردي بعين الاعتبار.

-كما نطالب بإنشاء قنوات معلومات للاطلاع على وضع القائد في ظروف العزلة التي هي بحد ذاتها شكل من التعذيب، ونطالب بإنهاء العزلة.

- بخصوص وضع القائد عبد الله أوجلان بالتأكيد نطالب بالتوضيح.

- مرة أخرى نناشد المسؤولين السياسيين والإداريين للتحرك بمسؤولية والتخلي عن ممارسة العزلة والتمييز القاسية بحق المعتقلين.

- نطالب بالسماح بالإشراف على سجن إيمرالي وتطبيق الحقوق القانونية المتعلقة بالزيارات والتواصل بدون تمييز.

- يجب إنهاء سياسة العزلة بشكل فوري.

(م م)

ANHA