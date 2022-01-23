مؤتمر ستار يؤكد أن التراخي الدولي سببّ هجوم داعش على سجن الصناعة

هاجم خلايا مرتزقة داعش، مساء الخميس 20 كانون الثاني/ يناير الجاري، باستهداف صهاريج لنقل الوقود، وتفجير دراجة مفخخة بالقرب من الباب الرئيس لسجن الصناعة في حي غويران المخصص لاحتجاز مرتزقة داعش، عقبه اندلاع اشتباكات قوية بالأسلحة الخفيفة وقذائف الآر بي جي، بين القوات الأمنية المسؤولة عن حراسة السجن، وخلايا لمرتزقة داعش بعد أن تسللت إلى محيط السجن من حي الزهور "حوش البعر" جنوب المدينة.

وتعليقاً على ذلك، أصدرت منسقيّة مؤتمر ستار بياناً، جاء في مستهله: "نحن في مؤتمر ستار نترحم بداية على أرواح شهدائنا الأبرار ضحايا هذا الهجوم الإرهابي، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

حمل بيان مؤتمر ستار، الذي قرئ من قبل عضوة مكتب العلاقات والاتفاقات الديمقراطية في مؤتمر ستار، بنجوين علي، المجتمع الدولي مسؤولية وصول خلايا مرتزقة داعش إلى أكبر مراكز احتجاز لداعش في الحسكة ضمن سجن الصناعة في حي غويران ومحاولة الفرار منه.

وقال البيان: "عمدت هذه الخلايا لاستخدام المفخخين والانتحاريين رافقه عصيان داخل السجن رغم التضحيات الجسام التي قدمتها قوات سوريا الديمقراطيّة للقضاء على داعش، ومطالبة الإدارة الذاتية لأكثر من مرة المجتمع الدولي بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة سجناء داعش؛ إلا أنّ المجتمع الدولي لم يبدِ أي موقفٍ أو أي مسؤولية تجاه هذه التنظيمات بالرغم من مرور أربعة أعوام لتواجدهم في السجون، ورغم معرفة المجتمع الدولي بخطورة الوضع ليس على شمال وشرق سوريا فقط بل على مستوى سوريا والعالم أجمع".

وأضاف: "الصمت الدولي سيد الموقف إنّ تزامن هذا الهجوم مع الذكرى الرابعة للاحتلال التركي ومرتزقته على منطقة عفرين إنْ دل على شيء فإنّه يدل على تنظيم هذا الهجوم المُمنهج من قبل الدولة التركيّة والتنظيم الإرهابي لخلق الفوضى ونشر الرعب بين الشعب، حيث خلّف هذا الهجوم انتشارهم ضمن الحي والهجوم على الأهالي ونحر عوائلَ بكاملها وأخذ المدنيين دروع بشرية للسيطرة على المدينة".

وأكد حصول مرتزقة داعش على مساعدة من دولة الاحتلال التركي في تنفيذ هجومها، كما ربط بين الهجمات الأخيرة لدولة الاحتلال على شمال وشرق سوريا "من أجل التقدم في ناحيتي تل تمر وعين عيسى، وبهدف إنعاش هذه التنظيمات من جديد".

وطالب المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته والتدخل لإيجاد حل لهؤلاء المرتزقة والضغط على دولهم لاستلامهم، وسد الطريق أمام إنعاش داعش وتقدمهم داخل المناطق الآمنة.

(س ع/ي م)

ANHA