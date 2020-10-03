مؤتمر ستار يطلق مسيرة راجلة تستمر 3 أيام تنديدًا بالعزلة

وانطلقت المسيرة من مزار الشهداء في ناحية احرص بمقاطعة الشهباء، وخُطط لها أن تنتهي في يومها الثالث والأخير بالقرب من مدرسة المشاة في بلدة فافين.

وتأتي المسيرة في سياق حملة "كفى للاحتلال، حان الوقت لحماية مكتسبات الثورة" التي أطلقتها منظومة المجتمع الكردستاني وتهدف إلى تكثيف الجهود للتصدي للاحتلال التركي من خلال تمتين الصفوف الداخلية وتصعيد المقاومة في وجه هجمات الاحتلال العسكرية والاقتصادية والثقافية والنفسية.

كما تنظم هذه المسيرة للتنديد بالعزلة المشددة التي تواصل السلطات التركية فرضها على القائد عبد الله أوجلان في سجن جزيرة إمرالي، إذ تمنع محاميه وأسرته من عقد لقاءات معه، ضاربة بعرض الحائط المواثيق والقوانين الدولية التي تضمن حقوق السجناء والمعتقلين السياسيين.

مئات النسوة شاركن في المسيرة وقد ارتدين زيًّا موحدًا عليه صور القائد عبد الله أوجلان، ورفعن رايات عليها صور أوجلان وشعار مؤتمر ستار، إضافة إلى لافتات كتب عليها "الزمن زمن الحرية"، "الموت للخيانة"، "كفى للعزلة". ويرددن الشعارات التي تحيي القائد عبد الله اوجلان.

وقبل لحظات قليلة من الانطلاق، ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار في اقليم عفرين، حسناء حسن كلمة قالت فيها "هذه المظاهرة هي لفك العزلة على القائد عبد الله أوجلان الذي يقود السلام لجميع الشعوب المضطهدة والإنسانية، لذلك تقوم السلطات التركية بتشديد العزلة عليه، إلا أننا سنواصل مقاومتنا ولن نتوانى عن فعالياتنا حتى نرى القائد بيننا".

ومن المقرر أن تصل المشاركات في المسيرة في ختام اليوم الأول إلى ناحية الأحداث، وفي اليوم الثاني إلى قرية تل شعير التابعة لبلدة فافين.

وفي اليوم الثالث، يُنتظر أن تصل المسيرة إلى جوار مدرسة المشاة، بعد قطع مسافة تقدر بنحو 25 كيلو مترًا.

(م ح- ل ش/ج)

ANHA