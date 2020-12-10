مؤتمر ستار يطالب بمحاسبة المسببين بقتل المرأة

قبل أيام، أضرمت امرأة تدعى (سلوى سليمان علي) من ناحية الدرباسية النار في جسدها عقب خلافها مع زوجها، وعلى إثرها، نُقلت من قبل أسرتها إلى إحدى مشافي الحسكة، إلا أنها فقدت حياتها.

وفي هذا السياق، أصدر مؤتمر ستار في ناحية الدرباسية بيانًا بخصوص العنف الذي تتعرض له المرأة، بحضور العشرات من نساء الناحية وعضوات المؤسسات.

وقرئ البيان أمام منزل سلوى من قبل الرئيسة المشتركة للجنة التربية في ناحية الدرباسية نسرين معمي.

وقالت: "في الوقت الذي تقوم فيه النساء بتصعيد نضالهن في كافة الساحات لإثبات حقيقة قدرة المرأة في قيادة المجتمع وتغييره، واستمرار مسيرتها لنيل حقوقها المشروعة وتزايد مكتسباتها، يفرض المجتمع الذكوري سلطته على النساء ويمارس عليهن شتى أنواع العنف ويحرمهن من حقوقهن، ولعل تزايد الضغط النفسي والعنف الجسدي في المجتمع خلّف تزايدًا في حالات الانتحار والتي كانت شبه معدومة في مجتمعنا.

وبيّنت نسرين خلال البيان أن قيام امرأة في ناحية الدرباسية بالانتحار بإشعال النار في جسدها ما هو إلا نتيجة تعرضها للعنف بعدة أشكال، وتعرضها للضرب والإساءة النفسية والجسدية، وأمام كل هذه الظروف لم ترَ هذه المرأة حلًّا للانتهاء والخلاص من هذه الإساءات والجرائم سوى بإنهائها لحياتها.

وجاء في ختام البيان: "إننا في التنظيمات النسائية من مؤتمر ستار ومجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي ولجنة المرأة في الإدارة الذاتية ومنظمة سارا لمناهضة العنف، نطالب الجهات المعنية بمحاسبة المسببين بقيام النساء بالانتحار أو قتلهن بإنزال أشد العقوبات بهم.

كما نعاهد كافة النساء على حماية مبادئ حركة المرأة من التعنيف وتصعيد نضالنا لبناء مجتمع ديمقراطي على مبدأ الحياة التشاركية".

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تدين قتل النساء.

(ب ح-اح/ س و)

ANHA