مؤتمر ستار يطالب بإطلاق سراح فوري للناشطة زينب جلاليان

وبحسب بيان كتابي لمؤتمر ستار، فإن نحو مئتي امرأة معتقلة في سجن أورميا في شرق كردستان دخلن، أواخر آذار الماضي، في إضراب عن الطعام احتجاجاً على التدابير الصحية الهشة التي تتخذها قوات الأمن الإيرانية في السجون بمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف البيان" في شهر نيسان الفائت، قتل الأمن الإيراني 36 امرأة طالبن بزيادة التدابير الصحية.

وتابع بيان مؤتمر ستار" اليوم، عيوننا تترقب حالة الناشطة الكردية زينب جلاليان. زينب تناضل منذ سنوات لتحصيل حقوق المرأة وهي معتقلة منذ عام 2008 في كرمنشاه. قررت السطات الإيرانية إعدامها في عام 2009 لكن المعارضة الشعبية حالت دون تنفيذ القرار".

ووفقاً لما ذكره البيان " في الـ 28 من نيسان الفائت، جرى نقل زينب إلى سجن في خوي، بعدها لم ترد أية معلومات عنها. عقب عدة أيام، وردت معلومات أن زينت نقلت مكبلة اليدين ومعصوبة العينين إلى سجن في جنوب العاصمة الإيرانية طهران. هناك اعتقاد أن السلطات الإيرانية ستوجه تهماً أخرى إلى زينب".

وطالب مؤتمر ستار في ختام بيانه بإطلاق سراح فوري لزينب جلاليان وجميع المعتقلات السياسيات، ودعا المجتمع الدولي لممارسة ضغوط على السلطات الإيرانية لدفعها إلى إطلاق سراح المعتقلات السياسيات.

كما شدد البيان على ضرورة رفع عقوبة الإعدام عن زينب جلاليان.

(م)

ANHA