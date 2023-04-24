مؤتمر ستار يستذكر شهداء قره جوخ

أصدر مجلس مؤتمر ستار بياناً في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد شهداء قره جوخ.

وجاء في البيان:

" باسم مجلس مؤتمر ستار نستذكر الذكرى السادسة لشهداء قره جوخ بكل إجلال كما نستذكر شهداء حركة الحرية كافة وننحني أمامهم. الشهداء الذين استشهدوا بتاريخ 25- 4- 2017 ، أولئك الشهداء استشهدوا نتيجة هجوم للطائرات الحربية التابعة لدولة الاحتلال على روج آفا. تلك الدولة الفاشية التي لا تريد أن يكون هناك نظام لشعوب المنطقة وأن تدير الشعوب نفسها بنفسها فتشن الهجمات عليهم. لذلك تلجأ دائماً إلى الحرب والاشتباكات والهجمات الوحشية واستخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة. لكن هذا النمط من سياسة الإبادة وصل إلى مستوى الجمود لذلك تواصل هجماتها على عموم كردستان وبشكل خاص تستمر هذه الهجمات على عموم روج آفا ويومياً تمارس القتل، خطف البشر، التعذيب، ارتكاب المجازر الجماعية وتدمير الطبيعة واستهداف كل البنى التحتية.

مرة أخرى نستذكر شهداءنا وننحني أمامهم، ونعاهد بأننا سنتابع درب الشهداء ونحن مدينون للشهداء وبشكل خاص شهداء خط المرأة الحرة الطليعيين. وسنصعد وتيرة نضالنا حتى ضمان النصر وتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. كما نؤيد مبادرة الإدارة الذاتية لحل الأزمة السورية ونقدم الدعم لانتخابات شمال كردستان وتركيا".