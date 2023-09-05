مؤتمر ستار يستذكر شهداء خليفان ويندد بنهج العمالة للاحتلال  

استذكاراً للشهداء الذين استشهدوا بيد الغدر والخيانة المستمرة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، أدلى مؤتمر ستار في مدينة قامشلو ببيان إلى الرأي العام استنكر فيه سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني التي تهدف إلى إبادة الكرد.

قرئ البيان من قبل الإدارية في مؤتمر ستار بمدينة قامشلو يسرى محمد شريف خلال تجمع عضوات مؤتمر ستار وعضوات المؤسسات المدنية والخدمية في المدينة وعضوات حركة المرأة الحرة في مركز حزب الاتحاد الديمقراطي بحي الكورنيش في قامشلو .

استهل البيان بالقول: "تواصل دولة الاحتلال التركي بمساعدة ومساندة الحزب الديمقراطي الكردستاني شن الهجمات على مناطق الدفاع المشروع لمواصلة حربها العدائية تجاه القضية الكردية عبر تشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان وارتكاب المجازر بحق الكريلا" .

أضاف البيان "في الوقت الذي كان الشعب الكردي يدين ويستنكر فيه مجزرة خليفان ويطالب بجثامين الشهداء استمر الحزب الديمقراطي الكردستاني بمساعدة دولة الاحتلال التركي وارتكبوا مجزرة أخرى في نفس العام مجزرة خليفان الثانية ليؤكد مرة أخرى إصراره على العمالة مع الاحتلال التركي بدل تقديم الاعتذار لأسر الشهداء" .

وتابع البيان "نحن مؤتمر ستار مدينة قامشلو ندين ونستكر هذه العمالة التي يعلن بها الحزب الديمقراطي الكردستاني مشاركته مع عدو الكرد في استهداف القضية الكردية بدلاً من تقديم الدعم والمساندة لقضيته .

ونؤكد على استمرارنا على نهج القائد عبد الله أوجلان في مواجهة كل من يحاول المساس بقضيتنا وشرفاء هذا الوطن وسنظل ندعم ونساند مقاومة الكريلا ضد جميع الهجمات لأن الكريلا هم السند الحقيقي للشعب الكردي وللشعوب المضطهدة وبمقاومتهم سنصل إلى حريتنا".

واختتم البيان بترديد شعارات تخلد الشهداء وتندد بالخيانة.

والجدير بالذكر أنه في الـ 5 من أيلول عام 2022 هاجم مسلحو الحزب الديمقراطي الكردستاني وجيش الاحتلال التركي مجموعة من مقاتلي الكريلا مؤلفة من 5 مقاتلين، وأدى الهجوم المشترك إلى استشهاد 3 مقاتلين وأسر اثنين آخرين.

(كروب )