مؤتمر ستار يستذكر مناضلات مجزرة حلنج

وأصدر مجلس مؤتمر ستار شمال وشرق سوريا بياناً كتابياً في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد المناضلات زهرة بركل، هبون ملا خليل و أمينة ويسي، اللواتي استشهدن إثر هجوم طائرة مسيرة بدون طيّار تابعة لدولة الاحتلال التركي بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٠، في قرية حلنج التابعة لمقاطعة كوباني.

وجاء في البيان:

في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الشهيدات زهرة بركل، هبون ملا خليل و الأم ويسي، اللواتي استشهدن إثر هجوم طائرة مسيرة بدون طيّار تابعة لدولة الاحتلال التركي بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٠، في قرية حلنج التابعة لمقاطعة كوباني، إننا نستذكر شهيدات مجزرة حلنج بكل احترام و محبة".

وأضاف البيان: "إنّ هذا الهجوم الشرس كان يهدف لكسر إرادة كوباني قلعة المقاومة و الصمود، هذا الهجوم سبق يوم مجزرة كوباني على يد القوى الظلامية السوداء داعش بالتعاون مع الدولة التركية و ذلك في تاريخ 25/6/2015، و راح ضحية هذه المجزرة المئات من الأشخاص الأبرياء من أهالي المنطقة".

ودعا مؤتمر ستار في بيانه "جميع نساء العالم؛ ونكرر دعوتنا للحركات النسائية المنظمة والنضالات والمبادرات النسائية التي أطلقناها في 23 يونيو 2021: دعونا نحتفل بيوم 23 يونيو "يوم النضال ضد المذابح التي تستهدف هوية النساء السياسيات والنساء المناضلات من أجل الحرية".

وأنهى مجلس مؤتمر ستار شمال وشرق سوريا بيانه بالقول: "على هذا الأساس وانطلاقاً من عهدنا بأن نكون لائقات بمقاومة القرن الحادي والعشرين في روج آفا وشمال وشرق سوريا والتي تعتبر جبهة قوية لثورة المرأة، فإننا وفي شخص كل من زينب أكنجي وسما يوجه وفلز يرلي كايا وليلى آغري، نستذكر جميع شهداء شهر حزيران بكل إجلال واحترام".

ANHA