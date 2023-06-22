مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة زيلان (زينب كناجي)

نظم مؤتمر ستار بمدينة الحسكة، اليوم، مراسم استذكار للشهيدة، زيلان التي نفذت عملية فدائية ضد جيش الاحتلال التركي في ديرسم بباكور (شمال كردستان) عام 1996.

حضر مراسم الاستذكار، التي أقيمت في مركز حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) الواقع بحي غويران، العشرات من عضوات مؤتمر ستار وعضوات من كافة المراكز والمؤسسات المدنية في المدينة.

بدأت المراسم، بالوقوف دقيقة صمت تمجيداً للشهداء، ثم تحدثت الإدارية في مؤتمر ستار، حلبجة عبدو، عن العملية الفدائية الأولى التي نفذتها المناضلة زيلان (زينب كناجي)، ضد جيش دولة الاحتلال التركي.

وأكدت أن الشهيدة زيلان تحولت بجرأتها وعمليتها الفدائية إلى منهل للحرية ومنبر للبطولة والفداء في تاريخ النضال الكردي الزاخر ضد دولة المؤامرات والاحتلالات والمجازر، كما أكدت أن عمليتها الفدائية أصبحت مثالاً يحتذى بها من قبل جميع النساء التوّاقات إلى الحرية.

عاهدت حلجبة في نهاية حديثها، بتصعيد النضال والسير على نهج المناضلة زيلان للوصول إلى حرية المرأة.

بعد الانتهاء من الكلمات، قرأت الإدارية في مؤتمر ستار، ميديا العلي، رسالة المناضلة زيلان قبل استشهادها والتي قدمتها إلى القائد عبد الله أوجلان.

لتختتم مراسم الاستذكار، بعرض سنفزيون حول حياة المناضلة زيلان، وسط ترديد الحاضرات للشعارات والهتافات الممجدة بتضحيات الشهيدات والشهداء.

)ب ر / م ح).

ANHA