مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة سما يوجا ويعاهد على الاستمرار بالنضال

يصادف يوم غد الجمعة، الذكرى الـ 24 لاستشهاد المناضلة سما يوجا، التي أوقدت نيران نوروز من جديد، في الـ 21 من آذار/ مارس 1998، حيث أقدمت على إضرام النار في جسدها معلنة ثورتها ضد استبداد الدولة التركية الفاشية ووصلت إلى مرتبة الشهادة في الـ 17من حزيران من العام نفسه، بسبب عدم سماح الدولة التركية الفاشية لها بتلقي العلاج.

مؤتمر ستار أصدر بياناً، بالتزامن مع ذكرى استشهادها، عاهد فيه على الاستمرار في النضال.

وجاء في نص البيان:" بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة والعشرين لاستشهاد الرفيقة سما يوجا ننحني إجلالاً أمام عظمة شهادتها التي جسدت بعمليتها الفدائية نموذج المرأة الحرة لتخلق من رماد جسدها ذات المرأة الحرة المفعمة بالجرأة والبطولة".

البيان أكد أن العملية الفدائية للشهيدة سما كانت أول تجسيد عملي إدراكاً منها وتعمقها بأيديولوجية حرية المرأة "لتكسر قيود سجون الفاشية عن جسدها وتنطلق للحرية وتختار الشمس التي تتجسد في فكر وفلسفة القائد آبو.

لتجعل من نفسها طوقاً من نار حول القائد وفلسفته في الحياة الحرة ضد الذهنية السلطوية وضد سياسات الإبادة التي تمارس بحق الشعب الكردي وبحق المرأة على وجه الخصوص وسياسة التجويع والتهجير والزج في غياهب السجون وتركهم وجهاً لوجه مع أنفسهم لفرض سياسة العمالة والاستسلام عليهم" .

مؤتمر ستار وفي بيانه أشار إلى السياسات التي تستمر من قبل دولة الاحتلال التركي وقال إنها تسعى لتفريغ المجتمع من جوهره " هذه السياسة التي تمارس حتى يومنا هذا من قبل دولة الاحتلال التركي والقوى المساندة لها والمتواطئين معها بحق شعوب المنطقة والهجمات الاحتلالية التي تقوم بها على روج آفا شمال شرق سوريا وباشور كردستان وشنكال وعلى مناطق الدفاع المشروع باستخدام الأسلحة الكيماوية والتهجير القسري الذي تفرضه من خلال الانتهاكات التي تقوم بها والحرب الخاصة التي تحاول من خلالها تفريغ المجتمع من جوهره" .

البيان ذكر أن مقاومة الشهيدة سما والتي استلهمتها من عظمة الشهادات والمقاومات البطولية في سجون الفاشية ومن مقاومة زكية آلكان وروناهي وزيلان لتحرق بنار جسدها كل المراهنات والسياسات الإنكارية بحق إرادة الشعوب والمرأة جسدت ارتباطها بفلسفة القائد آبو وأيديولوجية حرية المرأة.

مؤتمر ستار خلال بيانه عاهد على الاستمرار بالنضال وقال :"إننا في مؤتمر ستار إذ نستذكر الشهيدة سما ونحيي مقاومتها البطولية ونؤكد على عهدنا في الاستمرار بالنضال وتأكيداً لمقولتها " لا يمكن لشمسين أن تكونا في سماء واحدة " وأن القائد عبدالله أوجلان ترك لنا إرثاً تاريخياً في النضال من أجل حرية المرأة".

واختتم بيانه "إننا أمام مسؤولية كبيرة للنضال من أجل الحرية الجسدية للقائد وكسر سياسة العزلة المفروضة عليه وعلى جميع السجناء السياسيين في سجون الفاشية التركية والمقاومة البطولية التي تبديها المرأة وشعوب المنطقة من أجل الإرادة الحرة ضد جميع سياسات الإبادة والحرب الخاصة التي تحاول النيل من المكتسبات المتحققة بطليعة المرأة في خنادق المقاومة وجميع ساحات النضال لإفشال كل المحاولات التي تحاول ضرب هذه المكتسبات والنضال حتى تحقيق أهداف وآمال شهدائنا في الحرية والأمن والاستقرار" .

(سـ)

ANHA