مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة رابرين آمد

واستهل البيان بالقول "في مشروع ثورة المرأة الذي يتردّد صداه في جميع أنحاء العالم، تحت شعار "Jin, Jiyan, Azadî المرأة، الحياة، الحريّة" تلقّينا في مؤتمر ستار وببالغ الحزن والأسى؛ نبأ استشهاد رابرين آمد (دلال عزيز أوغلو) في 17 حزيران عام 2022 بهجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع وانضمامها إلى قافلة الخالدين.

إنّ شهيداتنا هؤلاء يشكّلن مصدر شجاعة وجسارة بالنسبة لنا، فهن اللواتي يروين تراب كردستان بدمائهن ويقدننا نحو الانتصار. سارت الآلاف من النساء على درب فلسفة القائد أوجلان، وقمن بأخذنا من الظلام إلى النور. وعلى هذا الأساس نستذكر في مؤتمر ستار؛ الرفيقة والقياديّة وممثلة ونموذج المرأة الحرّة؛ رابرين آمد، بكلّ إجلال وامتنان وننحني تقديراً لها".

وأشار البيان إلى خوض الشهيدة رابرين لنضال لا مثيل له في الجبال وداخل كردستان وخارجها وتابع بالقول: "درّبت الآلاف من الشبيبة، لقد عرفت كيف تجاري كل فئة عمرية وكيفية التعامل معها، وهرعت لنجدة نساء شنكال ونساء روج آفا، لقد منحت قلبها لوطنها وكانت رمزاً للوحدة والوطنيّة والحياة الحرّة، إذ كانت في المقدّمة دائماً. وكانت عاشقة للوطن ومقاتلة في سبيل الحقيقة، إذ حاربت الشر والظلم على الدوام".

واختتم البيان بالقول "منحت القيادية رابرين آمد قلبها لجبال كردستان، ويُسطّر اسمها اليوم بحروف من ذهب في جميع أجزاء كردستان، إذ أصبحت شعلة تنير دربنا وتمثّل الحياة بالنسبة لنا. ستبقى الشهيدة رابرين في قلوبنا دائماً وسنحافظ على ذكراها حيّة مثلها مثل آلاف الشهيدات غيرها، كما سنقتدي بها ونسعى دائماً لأن نستحقّ تضحياتها".

(ر)