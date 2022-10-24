مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان ويؤكد مواصلة نضالها ضد الخيانة

يصادف يوم غد الثلاثاء، الذكرى الـ 30 لاستشهاد المناضلة بيريتان (كلناز قره تاش)، التي نفذت عملية فدائية في الـ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 1992، في حرب المقاومة ضد خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقاتلت حتى الرصاصة الأخيرة، وبعد نفاذ ذخيرتها ولئلا تقع أسيرة في أيدي الخونة ألقت بنفسها من على قمة جبل في منطقة خاكورك بباشور (جنوب كردستان).

وإحياءً لذكرى استشهادها، نظم مؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو ومدينة الحسكة، فعاليات ونشاطات مختلفة.

ففي ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، نظم مؤتمر ستار مراسم استذكار الشهيدة بيريتان، في قاعة مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي، بمشاركة العشرات من عضوات وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية وعضوات مؤتمر ستار، بالإضافة إلى أهالي الناحية، بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

تلاه عرض سنفزيون جُسّد فيه حياة المناضلة بيريتان منذ انضمامها إلى صفوف حركة التحرر الكردستانية، إلى حين تنفيذها عمليتها الفدائية في 25 تشرين الأول 1992، ثم ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية تربه سبيه، آريان جودي، كلمة، تحدثت عن الصفات التي كانت تتحلى بها الشهيدة بيريتان.

وأشارت إلى أن "الشهيدة بيريتان ناضلت ضد الذهنية الرجعية والمتسلطة، تاركة ورائها ميراثاً يشهد عليه التاريخ وأصبحت أيقونة تحتذى به النساء، وشكلت درباً تسيره عليه المرأة الباحثة عن حقيقتها وحريتها".

وتابعت قائلة: "إن الشهيدة بيريتان جسدت شخصية المرأة الحرة وصعدت من نهج المقاومة أمام نهج الخيانة، ووضعت أسس لتجييش المرأة الكردية، وذلك عبر العملية الفدائية التي نفذتها، والمرأة في ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا حققت الانتصار وذلك استناداً إلى ميراث الشهيدة بيريتان".

مشيرة بأن المناضلة بيريتان بعمليتها الفدائية أثبت أن قوة المرأة تستطيع التصدي للذهنية السلطوية المبنية على إنكار هوية المرأة والتقليل من شأنها.

كركي لكي

أما في ناحية كركي لكي بمقاطعة قامشلو، عرض مؤتمر ستار في الناحية سنفزيوناً عن مسيرة حياة الشهيدة بيريتان، وذلك في مقر نقابة العمال ببلدة رميلان التابعة لمقاطعة قامشلو.

بدأت مراسم الاستذكار التي حضرها العشرات من أهالي ناحية كركي لكي وبلدة رميلان بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم عرض سنفزيون والذي جسد حياة الشهيدة بيريتان، منذ ولادتها عام 1971 في قرية سولهان التابعة لجولك بباكور (شمال كردستان)، والتحاقها بكلية الآداب قسم اللغة الإنكليزية، وانضمامها إلى صفوف حركة التحرر الكردستانية عام1991، وصولاً إلى مقاومتها ورفضها للاستسلام للحزب الديمقراطي الكردستاني، والإلقاء بنفسها من أعلى جبل خاكورك لتصرخ بأعلى صوتها صرخة "لا للخيانة".

انتهت مراسم الاستذكار بترديد شعار "المجد للشهداء".

جل آغا وتل براك

في السياق، استذكر مؤتمر ستار في ناحيتي جل آغا وتل براك، الشهيدة بيريتان في ذكرى استشهادها الـ 30، خلال مراسم استذكار أقيمت في المركز الثقافي الواقع في مركز الناحية، وذلك بحضور أهالي الناحية وعضوات وأعضاء مجلس عوائل الشهداء.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تحدثت الإدارية في مؤتمر ستار بيريفان شارستان عن الشهيدة بيريتان بالقول "مقاومة ونضال الشهيدة بيريتان وعدم الرضوخ والاستسلام للعملاء بإلقاء نفسها من أعلى جرف صخري، يؤكد بأن طريقا النضال والمقاومة سيواصلان على نهج وفكر قائد عبد الله أوجلان".

مؤكدة "إننا سائرون على نهج الشهيدة بيريتان، وجميع شهيدات ثورة الحرية اللواتي أصبحن رمزاً للمرأة الحرة".

وشددت بيريفان شارستان في ختام حديثها على وجوب رفع وتيرة النضال والمقاومة وفي وجه الخونة والعملاء، وقالت: "من واجبنا كنساء أن نقوم بمهامنا وأعمالنا على أكمل وجه، بما يليق بدرب شهيداتنا ومواصلة النضال على خطاهن ضد الخيانة".

تلاه تقديم عرض سنفزيوني تناول مسيرة ونضال الشهيدة بيريتان، لتختتم المراسم بترديد الشعار الذي يمجد الشهداء "الشهداء أحياء لا يموتون".

الحسكة

أما في ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، فعقد مؤتمر ستار اجتماعاً لاستذكار المناضلة بيريتان وذلك في قاعة مجلس عوائل الشهداء، حضره أهالي الناحية وعضوات المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في الناحية.

وعلقت في القاعدة صور القائد عبد الله اوجلان، وصور للشهيدة بيريتان، ومناضلي الحرية.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، ثم تحدثت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية تل تمر، رابرين نور حق، عن مسيرة حياة الشهيدة بيريتان بالقول: "ناضلت ضد كافة الهجمات الداخلية والخارجية، كانت قائدة بكل ما للكلمة من معنى، لقد كان نضالها ضد أعداء نضال تاريخي"، مضيفة "الشهيدة بيريتان مثلت نهج المرأة الحرة وأصبحت مثالاً للنساء الكردستانيات، عندما انتفضت ضد الدولة التركية فالشعب في باكور كردستان أيضاً انتفض من بعدها".

وأكدت رابرين أن شعب روج آفا من خلال رفعهم وتيرة المقاومة سيحمون نهج الشهيدة بيريتان.

واختتم الاجتماع بقراءة رسالة الشهيدة بيريتان من قبل عضوة مؤتمر ستار هيفين ريناز.

حلب

عرض مؤتمر ستار في حلب سنفزيوناً عن مسيرة الشهيدة بيريتان، وذلك في قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، حضره ممثلات وممثلين عن الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية والكومينات والمجالس.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار روشين موسى، أشارت فيها إلى المنجزات التي حققتها الشهيدة بيريتان، قائلةً: "بفضل الشهيدة بيريتان استطعنا أن نصل إلى هذه المرحلة، هي قدوتنا الحسنة".

وأضافت: "تضحيات الشهيدة بيريتان وكفاحها في حركة حرية المرأة ورفضها لخط الخيانة، أصبحت ميراثاً لكافة النساء الساعيات للتحرر، وأيقونة يحتذى بها".

نوهت روشين إلى أن خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني ممتدة من عهد الشهيدة بيريتان وحتى الآن، وقالت: "اليوم يمنع الحزب الديمقراطي الكردستاني مرور الأقنعة المضادة للأسلحة الكيماوية التي تشنها الدولة التركية على قوات الكريلا، أي تكرار لسيناريو الخيانة في عهد الشهيدة بيريتان".

ثم عُرض سنفزيون عن السيرة الذاتية لحياة الشهيدة بيريتان والمكتسبات التي حققتها في مسيرة نضالها.

وانتهت الفعالية بترديد الشعار ""jin jiyan azdaî (المرأة، الحياة، الحرية).

(كروب/ي م)

ANHA