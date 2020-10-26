مؤتمر ستار يستذكر المناضلة بريتان عبر اجتماع في تل حميس

وعقد مؤتمر ستار في ناحية تل حميس اجتماعاً بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ28 لاستشهاد المناضلة بيريتان، وذلك في مركز الثقافة والفن، حيث حضر الاجتماع المئات من النساء في الناحية.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، ثم تحدّثت إداريات في مؤتمر ستار رحّبن خلالها بالحضور وتطرّقن إلى مقتطفات من حياة المناضلة بيريتان التي رفضت الاستسلام للعدو وفضّلت أن تكون شهيدة تنير دروب النضال أمام النساء.

ونوّهت المتحدّثات إلى أنّ الشهيدة بيريتان ومن خلال رفضها للاستسلام جسّدت في شخصيتها شخصية المرأة الرافضة للخنوع، وأثبتت أنّ المرأة قادرة على صنع المعجزات في سبيل حرية شعبها. مؤكّدات أنّ المناضلة بيريتان أصبحت مثال المرأة الحرة والرافضة للخيانة.

وانتهى الاجتماع بترديد الشعارات التي تحيّي المرأة الحرة ونضالها.

(ل)

ANHA