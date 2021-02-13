مؤتمر ستار يشجب جريمة الاغتصاب الجماعي في سري كانيه المحتلّة

وأصدر مؤتمر ستار في مخيم سري كانيه الواقع في حي الطلائع بمدينة الحسكة، بياناً إلى الرأي العام، حول جريمة الاغتصاب الجماعي التي ارتكبها مرتزقة ما يسمى الجيش الوطني السوري التابعين للاحتلال التركي، بحق إحدى المختطفات في سجونهم.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ عناصر من مرتزقة الشرطة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال التركي في سري كانيه، أقدمت على اغتصاب امرأة عربية.

وبحسب النشطاء، فإن المرأة "كانت معتقلة لدى المخابرات العسكرية التابعة للاحتلال التركي"، واغتصبت بشكل جماعي من قبل المرتزقَينِ سعد قيطون وعبد الرزاق المولود.

وتجمع، اليوم، العشرات من نساء مخيم سري كانيه، وبحضور عضو منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة أفين باشو، وأدلوا ببيان إلى الرأي العام، حاملين أعلام ورموز مؤتمر ستار.

وقرئ البيان باللغة العربية من قبل إدارية مؤتمر ستار في المخيم كلستان محمد.

وأوضح البيان في مستهله أنه في إطار سلسلة جرائم الاحتلال التركي بعد اجتياحها لمناطق شمال وشرق سوريا بالتزامن مع شن هجماتها بين الحين والآخر على المنطقة، لزعزعة الأمن والاستقرار وبث الفتن في المنطقة وتشتيت شعوبها، فيما تزداد الانتهاكات والجرائم الشنيعة بحق مكونات المنطقة عامةً والنساء خاصةً.

وتابع البيان: "شهدت منطقة عفرين بعد الاحتلال التركي ومرتزقته بما يسمى "الجيش الوطني السوري" المأجورين، عمليات اختطاف لنساء وفتيات حيث تعرضن لحالات اغتصاب وعنف جسدي بعد اختطافهن، مما ألحق بهن أضراراً جسدية ونفسية، فيما تزايدت هذه الحالات في كافة المناطق المحتلة من قبلهم".

وأضاف: "ففي تاريخ الـ 12من الشهر الجاري، أقدمت عناصر مرتزقة الشرطة العسكرية التابعة للاحتلال التركي في منطقة سري كانيه، على اغتصاب إحدى السجينات والتي تدعى (ر ـ أ) الموجودة في سجونهم".

مؤكداً أن هذه الجريمة تسجل ضمن سلسلة جرائمهم المرتكبة بحق شعوب المنطقة على مرأى ومسمع المنظمات الحقوقية والإنسانية والنسوية العالمية، والتي تعتبر انتهاكاً صارخاً واختراقاً للمواثيق والمعايير الدولية.

وطالب مؤتمر ستار في مخيم سري كانيه، في نهاية بيانه، الرأي العالمي الذي يلتزم الصمت، بالتدخل السريع ووضع حد للجرائم والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال التركي ومرتزقته في المناطق المحتلة.

(بـ ر/ س ر)

ANHA