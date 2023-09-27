مؤتمر ستار يصدر بياناً حول اختطاف وريشة مرادي

أصدر مؤتمر ستار اليوم، بياناً كتابيّاً، حول اختطاف النظام الإيراني لعضوة منظومة المرأة الحرّة في روجهلات كردستان، وريشة مرادي، وجاء في نصّه:

"يُستهدف النضال الذي بدأ تحت شعار' المرأة، الحياة، الحريّة' والذي تردّد صداه في جميع أنحاء العالم وأصبح يشكّل أملاً لجميع المطالبين بالحريّة في العالم ويمنحهم القوّة والإلهام، من قبل العقليّة الرجعيّة والمهيمنة.

وفي هذا السياق، اختطفت قوات الأمن الإيرانيّة في الأوّل من شهر آب المنصرم، عضوة منظومة المرأة الحرّة في روجهلات كردستان، وريشة مرادي ولا يزال مصيرها مجهولاً منذ ذلك الحين، وقد كانت وريشة ناشطة سياسيّة وتؤدّي أيضاً العمل التنظيمي، واختطافها بهذا الشكل يثير قلق عائلتها ومنظومتها حول وضعها، كما أنّه عمل مخالف للقوانين الدوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان ومناهض لنضال المرأة، لذا فإنّ المؤسسات المعنيّة مسؤولة عن وضع وريشة.

إنّنا في مؤتمر ستار، ندين هذه الممارسات والأساليب اللاإنسانيّة، وندعو الجهات المعنيّة والمنظمات الدوليّة التابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرّك فوراً للكشف عن مصير عضوة منظومة المرأة الحرّة في روجهلات كردستان واتّخاذ موقفٍ حازم حيال هذه الممارسات والانتهاكات والالتزام بمسؤولياتهم".

(ر)