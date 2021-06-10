مؤتمر ستار ينظم مسيرة في الشهباء دعماً لمقاومة الكريلا

وتجمع العشرات من مهجري عفرين القاطنين في مخيم سردم التابع لناحية أحداث بمقاطعة الشهباء، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان، ولافتات كتب عليها "لا للاقتتال الكردي الكردي"، "لا للتغيير الديمغرافي في عفرين لا للتهجير القسري، لا لبناء المستوطنات في عفرين"، "بروح مقاومة أخوة الشعوب سنحطم الجدار ونحرر عفرين وكافة الأراضي المحتلة".

وبدأت المسيرة من داخل مخيم سردم وصولاً لأمام مجلس المخيم، وسط ترديد شعارات تحيي مقاومة الكريلا.

ثم ألقيت كلمة من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار جن فيان محمد التي قالت: "إن الشعب المقاوم لن يتخلى عن مقاومته وعن خط الكرامة، نبعث سلامنا لجبال الحرية لزاب وآفاشين ومتينا، كما نعلم هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع جاءت بعد الضربات التي تلقاها في غاري وحفتانين، فكل تلك الهجمات تهدف لكسر إرادة الشعب الكردي، لكن تركيا لن تحقق ذلك".

وأضافت جن فيان: "إن ما يؤسف هو أن تلك الهجمات الأخيرة يشارك فيها بجانب الاحتلال التركي طرف كردي من حزب الديمقراطي الكردستاني، لأن تركيا تريد بذلك خلق الاقتتال الكردي - الكردي، وإنها لا تعترف أصلاً بوجود الكرد، لذا نناشد حكومة إقليم كردستان بعدم الخضوع لتلك السياسات التي تؤدي بالكرد إلى التهلكة".

وانتهت المسيرة بترديد شعارات تحيي مقاومة الكريلا.

(ل شل)

ANHA