مؤتمر ستار ينظم احتفالية ومحاضرة في كوباني وزركان

نظمت هيئتا المرأة والشؤون الاجتماعية والعمل في مجمع ذوي الاحتياجات الخاصة، بمدينة كوباني، احتفالية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، المصادف للـ 8 من آذار، اليوم السبت.

وشارك في الاحتفالية عشرات الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأهالي مقاطعة كوباني، وعضوات وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية في إقليم الفرات، ألقت خلالها مدرسة اللغة الكردية، مزكين محمود، كلمة قالت فيها: "إن المرأة هي الأم وهي التي تقوم بتربية الأطفال وتعلمهم معنى الحرية لتصنع مجتمعاً ديمقراطياً وحراً".

وأضافت مزكين محمود أن هناك من يصف المرأة بعدم قدرتها على لعب دور ريادي في المجتمع، مبينة عكس ما يتم تداوله "فالمرأة منذ بداية التاريخ تلعب دورها في كل الأماكن، وأكبر مثال على ذلك محاربة المرأة مرتزقة داعش، أمثال الشهيدة آرين ميركان، وبارين كوباني، وأفيستا خابور، فهن اخترن هذا الطريق وضحين بأنفسهن وبذلن جهداً لكي ننعم بالعيش بسلام".

وأدى الأطفال رقصة تمثيلية، ثم قدم أعضاء وعضوات مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة، مسرحية بالتنسيق مع هيئة المرأة.

واختتمت الاحتفالية بتقديم عروض غنائية وإلقاء قصائد شعرية، وعقد حلقات الدبكة على أنغام الموسيقا الشعبية.

في سياق آخر، نظم مؤتمر ستار محاضرة حول اليوم العالمي للمرأة، بالتنسيق مع مجلس ناحية زركان وإدارة المعلمين.

ركزت المحاضرة على أهمية إعلان يوم عالمي للمرأة، وتاريخ إعلانه، وأسباب تبني هذا اليوم.

ففي يوم الثامن من آذار/ مارس من عام 1857، أعلنت نحو 40 ألف عاملة نسيج إضراباً عن العمل في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة تدني أجورهن وساعات العمل الطويلة (16 ساعة وأكثر في اليوم)، وطالبن خلاله بالمساواة وبيوم عمل لعشر ساعات فقط.

وعلى إثر الإضراب، قامت الشرطة بإغلاق المصنع وإشعال النيران فيه، مما أسفر عن مقتل عدد كبير من العمال، بينهم 129 امرأة، وحدث تكتم كامل من قبل الشرطة وإدارة المصنع.

وتضامن الرأي العام العالمي مع الحادثة، واقترحت إحدى قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، كلارا زيتكين، تخصيص الـ 8 من آذار من كل عام كيوم عالمي للمرأة.

ولإحياء ذكرى العاملات اللواتي فقدن أرواحهن في مصنع النسج، تمت الموافقة على الاقتراح، وبعد ذلك في 19آذار عام 1911، أقيمت احتفالات جماهيرية لأول مرة على المستوى الدولي.

واختتمت المحاضرة بترديد الشعارات التي تمجد الشهيدات والشهداء.

(كروب/ي م)

ANHA