مؤتمر ستار ينظّم مظاهرة حاشدة في الشّهباء تنديداً بجرائم الاحتلال التّركيّ تجاه النّساء

ونظّم مؤتمر ستار في مقاطعتي عفرين والشّهباء مظاهرة في ناحية أحداث بالشّهباء، شارك فيها المئات من الأهالي، وجابت المظاهرة الشوارع الرئيسية في النّاحية، رفع خلالها المتظاهرون يافطات كُتب عليها: "تحيا مقاومة نساء كوباني، لا للانتهاكات، والتعذيب وخطف النساء". مردّدين خلالها شعارات: "كوباني لست وحدك فعفرين تساندك، يموت الفاشية أردوغان، لا للاحتلال التركيّ".

وتجمع الأهالي وسط الناحية حيث وقف المتظاهرون دقيقة صمت، ومن ثم تحدّثت عضوة مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين شاذية إبراهيم التي أشارت بأن الهجمات كانت بضوء أخضر من روسيا وأمريكا: "إنّ هذه الهجمات التي نُفّذت كانت بضوء أخضر من روسيا وأمريكا، وهذا يعني ألّا نعتمد سوى على أنفسنا، فالصّمت من قبل الدول العالمية يعني موافقتها على قتلنا".

كما أشارت شاذية: "أنّها ليست المرّة الأولى التي يتمّ فيها قتل النساء، ففي باكور كردستان وحلب وفي روج آفا تمّ قتل النساء، ويتم قلتهنّ حتى الآن، ونحن لا نقبل ذلك، وسنقاوم حتّى يتم إيقاف آلة القتل هذه، فهم يقتلون الفكر الديمقراطي الحرّ، ونحن من سيحمي هذا الفكر، وسنقاتل حتّى الشّهادة".

ومن جانبها ناشدت عضوة منسقية اتّحاد المرأة الحرّة في مقاطعة الشهباء ريحاب جبو، الحركات النسائية للانتفاض حتّى إيقاف القتل بحق النساء، واضافت: "بقتل النّساء قتل للحرية والسلام والمجتمع، ونحن نناشد كافّة المنظمات الدولية، ونخصّ بالذكر الحركات النسوية وكافة المنظّمات التي تحمي المرأة بأن تنتفض لإيقاف القتل بحقّ النساء في روج آفا".

كما دعت ريحاب النساء كي يسرنَ على درب الشهيدات حتّى تصل المرأة لمبتغاها، فقالت: "علينا أن نسير على درب تلك النساء اللواتي قاتلنَ ضدّ من يريدون إبقاء الذهنية الذكورية متسلّطة عليهنّ، فقد قاتلنَ وخلّدن أسماءهن في صفحات التاريخ، وعلينا أن نحذو حذوهنّ كي نصل إلى أهدافنا الساعية لبناء مجتمع ديمقراطيّ وحرّ".

وانتهت المظاهرة بترديد الشّعارات الّتي تحيّي مقاومة المرأة، وتندّد بانتهاكات الاحتلال.

(إ)

ANHA