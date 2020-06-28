مؤتمر ستار ينظّم مراسم لاستذكار المناضلة زيلان

نظّم مؤتمر ستار في مدينة قامشلو اليوم الأحد ، مراسم لاستذكار المناضلة زيلان (زينب كناجي) في الذكرى الـ 23 للعملية الفدائية التي نفّذتها ضد جيش الاحتلال التركي في مدينة ديرسم بباكور كردستان، وذلك في صالة سيران في مدينة قامشلو في شمال وشرق سوريّا.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشّهداء، ومن ثمّ تمّ عرض سنفزيون عن حياة الشهيدة زيلان وتاريخها النضاليّ.

وعُلّقت في الصالة صور الشّهيدة زيلان وأعلام مؤتمر ستار، ولافتة حملت شعار: "بمقاومة زيلان وارين سندحر الاحتلال".

وتحدّثت خلال المراسم الإدارية في مؤتمر ستار آذار محمد، مؤكّدةً على ضرورة السير على طريق النضال التي سلكتها الشهيدة زيلان، والتي ضحت بروحها من أجل وصول الشّعوب المُضطهدة إلى حرّيتها.

كما أشارت آذار إلى أن الشّهيدة زيلان بعمليّتها الفدائية رفعت من وتيرة النّضال عند الشعب الكردي عامّة، والمرأة الكردية بشكل خاصّ.

ونوهّت إلى ضرورة مواصلة تصعيد النّضال ضدّ الاحتلال التّركيّ الذي يحاول طمس هوية شعوب المنطقة وكسر إرادتها.

(إ)

ANHA