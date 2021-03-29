مؤتمر ستار ينظّم محاضرة في قامشلو بمناسبة ميلاد القائد أوجلان

وألقيت المحاضرة من قبل عضو لجنة حرية القائد عبد الله أوجلان في شمال وشرق سوريا علي ولات، بحضور العشرات من الأهالي وعدد من أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في المدينة.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت، تلاها عرض سنفزيون عن حياة القائد أوجلان منذ طفولته.

ثمّ تحدّث عضو لجنة حرية القائد أوجلان علي ولات، مستذكراً في بداية حديثه كافّة شهداء الحرية، مجدّداً عهده أمام كافّة الحضور، بالسير على خطاهم والنّضال حتّى الوصول إلى الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

ثمّ تحدّث علي ولات عن شخصية القائد أوجلان فقال: "القائد يختلف بشخصيته وفكره عن أي شخص منذ طفولته، والعالم أجمع أصبح يعلم بهذه الحقيقة، لأنّه أصبح بمثابة المنقذ والمظلّة التي تحمي تحتها جميع المكونات التوّاقة إلى الحرية، وهو الذي حرّر كافة الشعوب من العبودية وأنشأ شعباً مناضلاً وثوريّاً".

وبيّن ولات أنّ: "القائد أوجلان بدأ من شخص واليوم الملايين من الشّعوب تسير على نهج فكره وفلسفته من كافّة أرجاء العالم".

وأكّد ولات بأنّ : "المؤامرة الّتي حيكت ضدّ القائد أوجلان كانت من قبل كافّة الدّول الرّأسمالية، وتركيا هي المنفّذ، لذلك يجب على كافّة الأهالي أن يكونوا أصحاب موقف أمام هذه السياسات والمؤامرة، وأن يعرفوا عدوّهم من صاحبهم جيّداً".

واختتم عضو لجنة حرية القائد أوجلان في شمال وشرق سوريا علي ولات حديثه قائلاً: "حماية الأرض والوطن لا تقع على عاتق القوى العسكرية فقط، بل الجزء الأكبر يقع على الشعب، لأنّ انطلاقة حركة الحرّية سارت على مبدأ خصائص الشّعب الثوري، واليوم هذه الخصوصية يجب أن تكون أقوى بين أهالي روج آفا، ويجب أن نكون مستعدّين من كافّة النّواحي.

(إ)

ANHA