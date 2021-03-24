مؤتمر ستار يندّد بجريمة قتل شابتين في الحسكة وجل آغا

هذا وأدلت منسقية مؤتمر ستار في الحسكة ببيان إلى الرأي العام، قرأته الإدارية أفين باشو، بحضور العشرات من النساء وعضوات المؤسسات المدنية، أمام مقر المنسقية الكائن في حي المرشو بالمدينة.

ورفعت النساء لافتات كتب عليها "المرأة حياة.. لا تقتلوا الحياة، قتل النساء عودة إلى الجاهلية، إيقاف قتل النساء مسؤولية المجتمع".

واستهل البيان، بالقول: "الذهنية الذكورية المتمثلة بالنظام الدولتي خنق المجتمع بأحكامه، وقد كان العنصر الأساس في حكمها وسلطتها هي المرأة التي فرض عليها قوانين وعادات حسب مفاهيم تلك الذهنية التي قيدت المرأة وقتلتها تحت مسمى الشرف، وشرعنته بذريعة "غسل العار".

ومضى متابعًا "هذه الذرائع التي سلبت المرأة حقوقها وحريتها وجعلتها مجردة من الحقوق، وعليه تعرضت على مدار الأزمان إلى كافة أشكال العنف الذي يبدأ بكلمة ويمر بالضرب وينتهي بالقتل".

وأضاف: "في معظم الحالات التي تقتل فيها النساء يكون موضوع الشرف هو ذريعة القاتل لكي يتهرب من العقاب على جريمته، فقد أصبح "الشرف" قناعًا يخفي السبب الحقيقي الذي يدفع القاتل إلى ارتكاب جريمته ويحرمها حق الحياة".

ولفت إلى أنه "في تاريخ الـ 21 من آذار الجاري، أضيفت جريمة قتل جديدة إلى مسلسل جرائم قتل النساء الذي تتواصل حلقاته حتى الآن في كل دول العالم، حيث تعرضت المغدورة "ر ح" من مواليد 2004 من سكان إحدى القرى التابعة لناحية الحسكة إلى عملية قتل من قبل ذويها تحت مسمى الشرف".

مبيّنًا "هذه الجريمة التي حدثت في خضم استمرار فعاليات الثامن من آذار التي تقوم بها التنظيمات النسائية المختلفة من أجل إحياء يوم المرأة العالمي، إنما هي إحدى طرق النيل من إرادة المرأة التي نظمت نفسها خلال سنوات الثورة وأصبحت مثالًا تقتدي به نساء العالم للوصول إلى مجتمع حر وديمقراطي عموده امرأة حرة وديمقراطية".

ورأى مؤتمر ستار "هذه الجرائم تهديدًا للنسيج المجتمعي وتعرضه للتفكك وانعدام الأمان وتضرب مشروعنا الذي كان ثمنه دماء نساء جعلن من دمائهن شعلة تنير درب التحرر النسائي".

وأدان هذه الجريمة الشنعاء وقال "نعبّر عن موقفنا الذي يرى أن مسؤولية حماية النساء مسؤولية مجتمعية، ونعبّر عن التزامنا الصريح تجاه النساء واستمرارنا بالوقوف إلى جانبهن للتصدي لهذه الظاهرة".

مؤكدًا على "إننا سنعمل جنبًا إلى جنب مع المؤسسات والهيئات المعنية من أجل اتخاذ العقوبات الرادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم وصولًا إلى اجتثاث هذه الظاهرة من جذورها من مجتمعنا وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة فيها".

إلى ذلك، تجمعت العشرات من نساء ناحية جل آغا، للإدلاء ببيان إلى الرأي تنديدًا بالجريمة التي وقعت بحق أم لأربعة أطفال في ريف الناحية.

وقرئ البيان أمام مركز مؤتمر ستار في الناحية، من قبل الإدارية سمر حسين.

وأشار البيان إلى "دور المرأة الرائد في تعزيز أوجه العمل الإنساني في شمال وشرق سوريا"، لافتاً إلى دورها "الفعال في إدارة المجتمع وتنظيمه وأخذت مكانتها في المجال العسكري والسياسي والاجتماعي وحققت الاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة".

البيان نوّه إلى "أن وجود أفكار تطرفية لدى بعض الفئات الذكورية التي لا تزال تحت تأثير سياسات الأنظمة السلطوية تؤدي إلى دمار المجتمع".

وندد مؤتمر ستار "بالجريمة التي حصلت بحق الإنسانية جمعاء والنساء بشكل خاص"، وذلك في إشارة إلى جريمة القتل التي وقعت بحق شابة في العشرين، إثر مشاجرة عائلية يوم أمس.

وأكد مؤتمر ستار أنه لن يقف صامتًا حيال الانتهاكات التي تحصل بحق المرأة وسيسعى إلى فتح ملف قتل النساء لمحاسبة كل من يرتكب جريمة بحق النساء والاعتداء عليهن".

(كروب/س و)

ANHA