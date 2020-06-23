مؤتمر ستار يندّد بهجمات الاحتلال التّركيّ على شنكال ومخمور

واستنكر مؤتمر ستار في لبنان هجمات الاحتلال التركيّ على شنكال ومخمور من خلال وقفة احتجاجيّة أدلى خلالها ببيان جاء فيه:

"منذ السادس عشر من حزيران الجاري، وفي توجّه عدوانيّ ممنهج، تقوم الدولة التركيّة بشنّ عدوان همجيّ على مدن وبلدات آمنة في شنكال ومخمور موقعة ضحايا وخسائر كبيرة بين المدنيين، وتستمرّ في سياسة الإبادة الممنهجة ضد شعبنا، إنّنا في مؤتمر ستار نستنكر وندين بهذا العدوان الفاشيّ".

كما دعا البيان إلى مواصلة النضال في وجه الاحتلال التركيّ لنيل الحرّية: "وندعو شعبنا إلى مواصلة نضاله الديمقراطيّ والثبات على مبادئه من أجل الحرّيّة".

كما حمّل البيان المجتمع الدولي المسؤوليّة تجاه هجمات الاحتلال، فقال: "كما أنّنا نحمّل المجتمع الدوليّ وحلف الناتو تداعيات هذه الجرائم الّتي يتعرّض لها الشعب الكرديّ".

واختتم البيان: "الموت للفاشية التركيّة ولا للإبادة التي يتعرّض لها الكرد على يد الفاشيّة التركيّة".