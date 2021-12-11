مؤتمر ستار يندد بهجمات الاحتلال التركي على خانصور ويدعو المجتمع الدولي لأداء مسؤولياتها

وأصدرت منسقية مؤتمر ستار بياناً كتابياً بصدد القصف الذي تعرض له مبنى مجلس ناحية خانصور في شنكال مساء اليوم.

و جاء في نص البيان: باسم منسقيّة مؤتمر ستار ندين بشدة الاستهدافات التي تطال المناطق الآمنة. حيث قصفت الطائرات التابعة لدولة الاحتلال قبل قليل مبنى مجلس الشعب في ناحية خاناصور في شنكال".

وأضاف البيان: "نعتبر هذه الهجمات دليلاً على ضعف الدولة التركيّة، لذلك تلجأ إلى مثل هذه الأساليب. حيث تستمر الدولة التركيّة بسياسية التهجير والإبادة تجاه أبناء المنطقة بكل مكوّناتها، استخدام الأسلحة الكيمياويّة والتغيير الديمغرافي."

البيان نوه إلى أن كل هذه الانتهاكات والتجاوزات تحصل أمام أعين العالم أجمع وخاصة المنظمات الحقوقيّة التي تنادي بحقوق الإنسان. وأضاف: "كل ما يحصل في المنطقة هو نتيجة للصمت الدولي. ونحن كمنسقيّة مؤتمر ستار نناشد جميع المنظمات الحقوقيّة ونناديها للقيام بواجبها الإنسانيّ والأخلاقيّ".