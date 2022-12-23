مؤتمر ستار يندد بالممارسات القمعية للدولة الإيرانية بحق المحتجين

أصدر مجلس مؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا، اليوم الجمعة، بياناً كتابياً، ندد فيه بسياسات القمع التي تنفذها سلطات الدولة الإيرانية بحق المحتجين والمحتجات.

قال البيان الذي وصلنا نسخة عنه، "بعد تصاعد وتيرة الانتفاضة الشعبية التي بدأت في شرق كردستان، وتوسّعت في جميع المدن الإيرانية بعد مقتل جينا أميني نتيجة التعذيب على أيدي عناصر النظام الإيراني وما يسمى "شرطة الأخلاق"، والتي كانت يقظة لعموم الشعب الإيراني وللمرأة خاصةً لكسر قيود العبودية للسلطة الاستبدادية لدولة الفقيه ولترفع صوتها بصرخة الحرية؛ "المرأة، الحياة، الحرية"، "Jin , Jiyan , Azadî''، بدأ نظام الملالي الإيراني بهجماته الوحشية ضد المتظاهرين لقمع هذه الاحتجاجات الشعبية".

وعد هذه الهجمات "مجازر ضد الإنسانية، والتي وصل إلى إصدار حكم الإعدام بحق المتظاهرين الذين تم اعتقالهم في حملات الاعتقالات والتي طالت حتى الأطباء والصحفيين والنساء والأطفال والمسنين والقصّر دون سن الـ ١٨ عام، لتزيد من تاريخها الأسود المليء بالإعدامات".

وأشار البيان إلى أن مئات الشهداء من الشباب والنساء والأطفال، والآلاف من المعتقلين من النساء والشباب زجوا في السجون، منهم من لقى حتفهم تحت التعذيب، ومنهم من لفِقتْ لهم التهم تحت التعذيب وبمسميات مختلفة وبقوانين مختلفة لشرعنة الانتهاكات التي يقوم بها"، مضيفاً "جرائم النظام الإيراني من القمع والتنكيل، وحكم الإعدام، ترتقي اليوم إلى جرائم حرب ومجازر وإبادة جماعية ضد الانتفاضة الشعبية السلمية، وانتهاك صارخ لجميع الأعراف والمواثيق الدولية، وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان والإنسانية، وهي تجريد الإنسان من إنسانيته".

وتطرق إلى حكم الإعدام الصادرة بحق ٣٠ شخصاً بينهم 3 نساء وهن (مهسا محمدي، فهيما كريمي، فرزانا قرهوسلو)، قائلاً: "النظام الإيراني يتجه نحو ارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب الإيراني وخاصة بحق المرأة بتنفيذها حكم الإعدام بحق النساء وخاصة الطبيبات والأطباء الذين يعالجون جرحى الاحتجاجات، وهي جرائم ضد الإنسانية والواجب الإنساني الذي يتطلب منهم".

أدان مجلس مؤتمر ستار وبشدة "هذه الانتهاكات القمعية ضد الشعب الإيراني المنتفض من أجل حريته وحقوقه المشروعة"، مؤكداً دعمه "للانتفاضة الشعبية التي قادتها المرأة في شرق كردستان خاصة وإيران عامة، ورفعت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"،Jin , Jiyan ,Azadî".

ودعا الشعب الإيراني عامة والمرأة خاصة لتصعيد نضالها والاستمرار في مطالبهن المشروعة من الحرية والكرامة، كما دعا أيضاً "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، ومنظمات مناهضة التعذيب إلى القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه ما يحدث في إيران من انتهاكات بحق الإنسانية".

(ي م)