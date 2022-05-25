مؤتمر ستار يندد بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان ويطالب بتحقيق حريته الجسدية

انطلقت المسيرة من أمام دوار السياحي وسط مدينة قامشلو، بترديد المشاركات هتافات "لا للعزلة نعم للحرية"، و"يعيش القائد عبد الله أوجلان"، وهن رافعات صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام مؤتمر ستار وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD).

لتتوقف أمام مبنى مفوضية شؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة في قامشلو، حيث وقفت المشاركات دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مؤتمر ستار، شاها خليل، كلمة انتقدت فيها صمت المجتمع الدولي والجهات التي تدعي حماية حقوق الإنسان.

وشددت شاها خليل على أن القائد عبد الله أوجلان يملك مفتاح الحل لجميع مشاكل الشرق الأوسط.

ثم قام وفد مكون من "كليستان كولو، منيجة حيدر، حورية شمدين، إقليمة حسين"، بتسليم رسالة إلى مكتب مفوضية شؤون اللاجئين للأمم المتحدة، طالبن خلالها بتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

انتهت المسيرة بترديد الهتافات والشعارات والأغاني الدالة على ارتباط النساء بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان.

(كروب/ي م)

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