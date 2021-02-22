مؤتمر ستار يكشف موعد انطلاق فعاليات الثامن من آذار

أطلق مؤتمر ستار، بالتنسيق مع التنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، المرحلة الأولى من حملة "لا للاحتلال والإبادة معًا نحمي المرأة والحياة" في الـ 9 من تشرين الثاني/ نوفمبر العام المنصرم، والتي استمرت حتى التاسع من كانون الثاني من العام الجاري.

وسلّطت هذه المرحلة الضوء على جرائم الاحتلال التركي بحق النساء، ودعوة نساء العالم إلى دعم ومساندة ثورة المرأة، ورفض المؤامرة والعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

فيما تم إطلاق المرحلة الثانية من الحملة في الـ 17 من شهر كانون الثاني المنصرم، ومن المزمع أن تستمر حتى الـ 17من شهر نيسان المقبل، ويتضمن برنامج هذه المرحلة مجموعة من النشاطات، من بينها فعاليات الثامن من آذار.

وبمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يصادف الثامن من آذار، تنظم المؤسسات النسوية في مناطق شمال وشرق سوريا سلسلة من النشاطات والفعاليات، بريادة مؤتمر ستار.

وفي هذا السياق، أجرت وكالتنا لقاءً مع المتحدثة باسم مؤتمر ستار رمزية محمد، لاطلاعنا على برنامج الفعاليات.

استهلت رمزية حديثها بالقول: "يتحضر مؤتمر ستار لتنظيم مجموعة من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث سيعقد سلسلة منها، مع دخولنا المرحلة الثانية من حملة "لا للاحتلال والإبادة، معًا سنحمي المرأة والحياة"".

وذكرت: "في الأسبوع الأخير من شهر شباط، سيتم عقد سلسلة من المحاضرات والندوات في نواحي ومجالس جميع مناطق شمال شرق سوريا، وذلك تعريفًا باليوم العالمي للمرأة، وتاريخ المرأة".

كما بيّنت "وانطلاقًا من 1 آذار حتى 21 آذار، ستكون هناك سلسلة من الفعاليات المختلفة، من بينها تحضير مهرجان ثقافي فني يقام كل عام، يعرض فيه كل مكون ثقافاته وتراثه"، ونوّهت إلى وجود "فعاليات لدعم وحدات حماية المرأة وتحضير مهرجان فني وعسكري".

وأضافت: "وستكون هناك فعاليات للالتفاف حول القائد عبد الله أوجلان، إضافة إلى تنظيم المسيرات أو المعارض الفنية التي ستعرض فيها صوره في قامشلو وكوباني والشهباء".

وقالت أيضًا: "ستقام احتفالات بمناسبة يوم الثامن من آذار، في كل المدن والنواحي ويشارك فيها الأهالي".

وكشفت رمزية محمد أن مؤتمر ستار سيعلن في 23 من الشهر الجاري عن "فعالياتنا بمشاركة جميع تنظيمات المرأة في شمال وشرق سوريا للإعلان عن برنامج 8 آذار".

وأوضحت في ختام حديثها: "نقيم فعاليات الثامن من آذار من أجل رفع مستوى نضال المرأة، ولنكون أوفياء لدماء شهدائنا الذين ناضلوا من أجل حرية المرأة، وقاوموا وناضلوا حتى وصلوا إلى مرتبة الشهادة، لذلك نهدي فعاليات الثامن من آذار إلى أرواح شهداء الحرية".

يشار إلى أنه في الثامن من آذار عام 1908، خرجت 15 ألف امرأة في مسيرة في مدينة نيويورك، للمطالبة بساعات عمل أقصر وأجر أفضل والحق في التصويت، وبعد عام من تلك المسيرة، أعلن الحزب الاشتراكي الأمريكي ذلك اليوم عيدًا وطنيًّا للمرأة.

وفي عام 1910، اقترحت كلارا زيتكين في مؤتمر دولي للنساء العاملات في كوبنهاغن أن يصبح 8 آذار يومًا عالميًّا، واحتُفل بهذا اليوم لأول مرة عام 1911، في كل من النمسا والدانمارك وألمانيا وسويسرا.

(س ر)

ANHA