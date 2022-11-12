مؤتمر ستار يكشف برنامج فعاليات 25 نوفمبر في حلب

تحت شعار "ضد كافة أشكال عنف الدولة وذهنية الرجل.. Jin ,Jiyan, Azadî (المرأة، الحياة، الحرية)، نظم مؤتمر ستار اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً لممثلات الكومينات والمجالس والأحزاب السياسية لكشف برنامج فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة المصادف في 25 تشرين الثاني الجاري.

بدأ الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه عرض سنفزيون عن تاريخ تجييش المرأة.

ثم ألقت الإدارية في مؤتمر ستار، صبيحة عفرين، كلمة أشارت في مستهلها إلى إنجازات المرأة "شعار Jin ,Jiyan, Azadî انتشر على نطاق واسع بفضل تضحيات الشهيدات ومقاومة المرأة".

وأضافت "عندما تنظم المرأة نفسها وتتدرب على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان تستطيع حينها استرداد حقوقها المسلوبة".

ولفتت صبيحة إلى أن الذهنية الذكورية تعني ارتكاب المجازر والنهب "لن يبقى للمجتمع والطبيعة والإنسانية والعدالة والمحبة معنى، إن وجدت الذهنية الذكورية ونظام الدولة، لأنهما معاديان لثقافة السلام والأمان".

في الختام، كشفت عضوة منسقية مؤتمر ستار في حلب، روشين موسى، برنامج فعاليات مؤتمر ستار في حلب مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

ويتضمن برنامج الفعاليات المقرر إقامتها ما بين 13 و25 تشرين الثاني الجاري، "عقد اجتماع موسع على مستوى خط الشهيد كلهات من قبل مركز أبحاث جنولوجيا، وتنظيم مسيرة للرجال، تنظيم محاضرة على مستوى الخطوط الثلاثة (القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود – القسم الغربي من حي الشيخ مقصود – الأشرفية)، تنظيم ورشة عمل من قبل مجلس المرأة السورية عن "العنف السياسي"، عرض سنفزيون على مستوى الخطوط الثلاث (القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود – القسم الغربي من حي الشيخ مقصود – الأشرفية)، تنظيم مسيرة في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة"

الاجتماع انتهى بترديد الشعارات التي تُحيي مقاومة المرأة "Jin ,Jiyan, Azadî".

(ن ش/ي م)

ANHA