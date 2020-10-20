مؤتمر ستار يختتم مؤتمره الثّامن بانتخاب منسقية جديدة واتّخاذ عدّة قرارات

تحت شعار "بنضال هفرين وزهرة سننهي الاحتلال ونضمن ثورة المرأة" عُقد صباح اليوم المؤتمر الثامن لمؤتمر ستار بمشاركة 300 مندوب، بالإضافة إلى مشاركة ضيوف من الأقاليم الثلاثة "عفرين والفرات والجزيرة" ومن مدن "منبج وحلب ودير الزور ودمشق والرقة".

حيث تمّ قراءة التقرير السنوي لأعمال مؤتمر ستار للعامين المنصرمين والنقاش عليها من قبل المندوبات، وتم المصادقة على ميثاق مؤتمر ستار، ومن ثمّ انتخبت 7 مندوبات كمنسقية لمؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا.

واختتم المؤتمر باتخاذ القرارات التالية:

- الرفع من وتيرة النضال من أجل القائد أوجلان من خلال الفعاليات وتعريف جميع النساء بفكر القائد عبد الله أوجلان.

- رفع قضايا قتل المدنيين العزّل في المحاكم الدولية ومتابعتها، والتعريف بالشهيدات اللّواتي استشهدن في شمال وشرق سوريا.

- من أجل التعريف بعلم البيئة وتطويره وجعله أساساً للاقتصاد والصحة والسياسة، يتم فتح دورات تدريبية بهذا الخصوص في جميع ميادين الحياة.

- يعتبر مؤتمر ستار علم المرأة أساساً له في جميع ميادين النضال المختلفة وعلى هذا الأساس يتم تنظيم كافة أساليب النضال والمقاومة والتشاركية في شمال شرق سوريا والاستفادة من هذا العلم في خدمة المجتمع.

- تشكيل وتفعيل لجنة الفعاليات، بهدف بناء مسار الفعاليات في الأمة الديمقراطية ونضال المرأة من أجل الحرية.

- المضي في النضال ضد الحرب الخاصة والسياسة الممنهجة كالقتل والإبادة العرقية.

- لحل المشاكل المتعلّقة بالنساء تقام الفعاليات المختلفة وترفع وتيرة النضال ضد جميع أنواع العنف المتّبعة ضد المرأة كزواج القاصرات وتعدّد الزوجات.

- فيما يتعلّق باللاجئين وطبيعة الحياة التي يعيشونها والمشاكل والصعوبات التي تواجههم, إيجاد الحلول المناسبة لهم وجمع المعلومات اللّازمة حول اللاجئات والعمل لتحسين أوضاعهن عبر برامج وخطط مختلفة.

- تفعيل لجنة حقوقية لمتابعة القضايا التي تتعلّق بتنظيم داعش دبلوماسياً.

- تدريب وتفعيل النساء ذوات الاحتياجات الخاصة وفرزهن على مؤسسات ولجان مؤتمر ستار.

- بناء نظام جديد للأطفال لتلبية احتياجاتهم وحمايتهم وتأمين مستقبلهم.

- القيام بإنشاء مشاريع لخدمة المجتمع وذوي الاحتياجات الخاصة "اليتامى, كبار السن, المتسوّلين من الأطفال".

- فتح مشاريع في المؤسسات الاقتصادية لإتاحة فرص العمل للنساء اللواتي بلا عمل.

- إعطاء الأهمية للجمعيات التعاونية وإدارتها للوصول إلى نتائج إيجابية.

- تقوية وإعادة تنظيم النضال الدبلوماسي للمرأة في ساحات جنوب كردستان ولبنان وأوروبّا.

- فتح مكاتب وممثليات جديدة في الشرق الأوسط لتنظيم النضال والعمل في الشرق الأوسط.

- فتح دورات تدريبية لجميع الأعضاء من النساء والرجال الذين يعملون في ميدان القضاء، بخصوص قيم الحرية والعدالة والديمقراطية.

- يتم النضال من قبل لجنة الثقافة والفن في مؤتمر ستار ضد ذهنية التعصب القومي والجنسوي والديني والعلمي, والترويج للنموذج الديمقراطي والبيئي والنسائي في خطّ الثقافة والفن.

- تقوية العلاقات التشاركية مع الأحزاب السياسية النسائية، وذلك على أساس الخطّ الثالث.

(كروب/إ)

ANHA