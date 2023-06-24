مؤتمر ستار يختتم اجتماعه نصف السنوي بطرح جملة من المقترحات لتنفيذها على أرض الواقع

وحضر الاجتماع نصف السنوي الذي عقده مؤتمر ستار لمناقشة وضع المرأة واتخاذ بعض الإجراءات بخصوصها والأعمال التي أنجزها خلال ستة أشهر، عضوات مؤتمر ستار وممثلات عن المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية.

وعقد الاجتماع في صالة ستار لايت الواقعة في حي الشقيف في مدينة حلب، وزُينت الصالة بصور الشهيدات ولافتات كتب عليها "تنظيم المرأة جواب لهجمات الاحتلال"، "قتل المرأة خيانة للحياة".

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار في حلب فهيمة حمون نوهت خلالها إلى وجوب عقد هكذا اجتماعات لتفادي الأخطاء.

بدأ برنامج الاجتماع بقراءة التقرير نصف السنوي من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار روشين موسى، استهلتها باستذكار الشهيدات وجاء في مضمون التقرير أولاً وضع القائد عبد الله أوجلان ثمّ الوضع السياسي ثمّ وضع المرأة.

وضع القائد والوضع السياسي

وجاء في التقرير حول وضع القائد عبدالله أوجلان "منذ اعتقال القائد أوجلان وإلى الآن لم يتم إجراء اللقاءات بالطرق والقوانين كما هو الساري في تركيا. معظم اللقاءات تمت بعد قيام المجتمع بعدة نشاطات مناهضة للعزلة كالإضراب عن الطعام أو أثناء سمع نشوب الحريق في إمرالي أو أثناء ورود معلومات حول تدهور صحة القائد".

ودعا التقرير جميع النساء في العالم من مؤتمر ستار وخارج مؤتمر ستار للمقاومة من أجل حرية القائد وأضاف "لذا علينا تصعيد وتيرة مقاومتنا ونضالنا من أجل كسر العزلة المشددة المفروضة على القائد".

كما أثنى التقرير نصف السنوي على دور المرأة في ثورة روج آفا حيث قال: "حققت الثورة إنجازات غير مسبوقة نحو كسر المفاهيم التقليدية سياسياً ومجتمعياً وكان للنساء النصيب الأكبر من هذا لإنجاز فحصلنا على حقوق متساوية مع الرجال في مختلف المجالات وفتح المجال أمامهن كي يتعرفن أكثر على طاقاتهن وقوة شخصيتهن فالمقاومة التي أبدتها المرأة تعبر عن قوة إرادتها في مواجهة الظلم والعبودية".

وضع المنسقية والأعمال المنجزة

كما تضمن التقرير الأعمال التي أنجزها مؤتمر ستار خلال ستة أشهر من التغييرات التي طرأت على وضع المنسقية، إلى جانب وضع الإداريات والفعاليات التي نظمها كل من مجلس التدريب واللجان التابعة لمؤتمر ستار بما فيها لجنة العلاقات والاتفاقيات الدبلوماسية، لجنة عدالة المرأة، لجنة اقتصاد المرأة والصحة، لجنة الطب الطبيعي، وغيرها".

ومن ثم افتتح باب النقاش أمام المشاركات لطرح أفكارهن بهدف تعزيز دور المرأة في ريادة المجتمع، وتطوير عملها، حيث شاركت الإدارية في مجلس التدريب التابع لمؤتمر ستار منى كبك رأيها واقتراحها مع الجميع، قائلةً: "العمل جار بشكل جيد حيث تمت قراءة مرافعات القائد، وتطبيق مضمونها، وعلينا الاستمرار على هذا المنوال".

إكمال حملات التوعية وإعطاء التدريبات

كما قالت الإدارية في لجنة الصحة، نسرين محمد: "عملنا اقتصر على توعية الشعب من الناحية الصحية، حيث كنا نعطي تدريبات حول الطب العربي، وهذا يعود بالفائدة على الأهالي ويخلق محيطاً آمناً للحيين بعيداً عن المشاكل والأمراض".

آرين حنان نائبة المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، بيّنت أن: "التنسيق والتخطيط كانا من أولوياتنا في العمل، وهذا ما أمن ديمومته وسيرورته"، واقترحت "بالبدء بحملة خاصة بالمرأة لتوعيتها بالحياة الندية التشاركية بشكل متواصل".

الإدارية في مجلس كولي سلمو، غادة عدنان، بيّنت أن عملهم عاد بنتائج مرضية حيث تناقص عدد حالات الانتحار عن العام الفائت، وقالت: "بجهودنا استطعنا أن نقلل من عدد حالات الانتحار، وذلك بفضل حملات توعية المرأة التي نقوم بها علينا أن نستمر حتى نقضي على ظاهرة الانتحار وزواج القاصرات تماماً، كما يجب إعطاء تدريبات للرجل أيضاً".

ضمان حرية القائد وتعزيز دور المرأة

وانتهى الاجتماع بقراءة الاقتراحات من قِبل إدارية اتحاد المرأة الشابة، نادية يوسف، لتطبيقها على أرض الواقع في المستقبل القريب، أولها وأهمها رفع وتيرة النضال من خلال تكثيف كافة الجهود من أجل تحطيم وكسر قيود زنزانة إمرالي لضمان حرية القائد الجسدية.

إلى جانب استمرار التدريبات للشعب، واستمرار دورات التدريب ضمن أكاديمية مؤتمر ستار، والاستمرار بتدريبات الرجال من أجل تغيير الذهنية الذكورية، ودعم و فتح مشاريع خاصة بالمرأة، وافتتاح مركز للمعاقين، افتتاح مركز وقف المرأة.

(كروب/ك)

ANHA