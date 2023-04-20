مؤتمر ستار يهنئ مكونات المجتمع السوري والأمة الإسلامية بعيد الفطر

وأصدر مجلس مؤتمر ستار بياناً بمناسبة عيد الفطر، هنأ فيها مكونات المجتمع السوري وذوي الشهداء والمقاتلين على الجبهات الأمامية.

وجاء في نص البيان:

"بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، نتقدّم بأحر التهاني والتبريكات لكافة مكونات المجتمع السوري عامةً والأمة الإسلامية خاصةً.

كما ونهنئ جميع عوائل شهدائنا والرفاق الجرحى وكل مقاتلي ومقاتلات الحرية في الجبهات الأمامية، جبهات الشرف والكرامة.

كما أنّ للأعياد والمناسبات الدينية ثقافة أخلاقية تحمل في طياتها الكثير من القيم والمعاني الإنسانية التي تتحلى بها المجتمعات التي تؤمن بالعدالة والمساواة بين الجميع دون أن تقصي أي مجتمع. لتصبح هذه المناسبات والأعياد وسيلة لتحقيق حياة حرة مستقرة وأيضاً حل كل المشاكل والأزمات بطرق سلمية والتسامح من أجل الوصول إلى السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

نحن كمجلس مؤتمر ستار، نبارك مرةً أخرى حلول هذه المناسبة الفضيلة الكريمة، مؤكدين على أنّ هذه المناسبات والأعياد ستكون وسيلة من أجل إحلال السلام والأمان في كافة مناطق سوريا. كما ونؤكد على استمرار النضال ورفع وتيرته من أجل إنهاء الاحتلال التركي في كافة المناطق المحتلة وتأمين عودة آمنة لكافة النازحين السوريين إلى ديارهم لتعود بهجة الأفراح والسرور إلى أطفالنا والمجتمع".

(ك)