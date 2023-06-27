مؤتمر ستار يهنئ بعيد الأضحى

.جاء ذلك خلال بطاقة التهنئة وجهها مجلس مؤتمر ستار، اليوم، وصلتنا نسخة عنه

وجاء نص البطاقة التالي:

"نهنئ ذوي الشهداء والقائد آبو وشعبنا والعالم الإسلامي بأسره وكافة النساء وجميع الأحرار بعيد الأضحى المبارك الذي يصادف هذا العام شهر حزيران المعروف بشهر الشهداء ونتمنى بهذه المناسبة أن ترقد أرواح الشهداء بسلام. يواصل الاحتلال التركي في هذه الأيام الفضيلة التي ينشد فيها الجميع السلام والاستقرار، وفي هذه الأعياد المباركة ارتكاب المجازر بحق شعبنا وقصف أهالي المنطقة المدنيين بوحشية منتهكاً بذلك كافة المعايير الأخلاقية والاجتماعية، لكن صمود الأهالي أمام هذه الهجمات والسياسات الاستبدادية وأملهم بالحل والحرية لن ينتهي أبداً.

نتمنى أن يصبح هذا العيد وسيلة لتحقيق السلام والاستقرار لكافة المكونات في المنطقة، وأن يكون أيضاً وسيلةً لتحقيق حرية القائد آبو وكافة النساء وإيجاد حل للأزمة السورية وجميع أزمات الشرق الأوسط".

(ر)